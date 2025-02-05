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艾奈爾控12歲遭性侵3年 「惡魔」名導魯吉亞被判刑4年

記者陳穎／綜合報導
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阿黛兒艾奈爾控訴未成年時就遭導演性侵。（美聯社）
阿黛兒艾奈爾控訴未成年時就遭導演性侵。（美聯社）

法國35歲女星阿黛兒艾奈爾(Adèle Haenel)，控訴「惡魔的孩子」導演克里斯托夫魯吉亞(Christophe Ruggia)，從她12歲開始就對她性侵、騷擾，審判經過多年終於出爐，名導被判刑4年。

阿黛兒艾奈爾曾獲凱薩獎肯定，所主演的「燃燒女子的畫像」更是獲得影評盛讚，她卻在2023年閃電宣布引退，原因是法國電影業界包庇性侵加害者，讓她對演藝圈徹底失望。

她控訴「惡魔的孩子」導演克里斯托夫魯吉亞在她12歲到14歲的時期，持續3年時間對她騷擾，魯吉亞當時36歲，對她的人生造成很大的影響和陰影。

事件經過多年審判，巴黎法院宣判克里斯托夫魯吉亞性侵罪成立，判刑4年，但是他不用坐牢，其中兩年戴電子腳銬軟禁，緩刑2年，魯吉亞表示「一定會上訴」。不少網友認為判刑實在太輕，未成年的性犯罪者不該被輕易放過。

阿黛兒艾奈爾認為，法國影壇掌權者基本上已經取消#MeToo運動，「你有錢、有力量和榮耀，可以為所欲為，你們不容許我成為一名事件的目擊者，那我乾脆把你們從我的世界裡『取消』。我離開演藝圈、罷工，我加入抗爭的隊友中，他們對意義和尊嚴的追求，絕對凌駕於金錢和權力之上」。

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