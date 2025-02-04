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死法更痛更誇張 「絕命終結站6」鼻環出意外竟變上吊

記者陳穎／即時報導
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「絕命終結站 血脈」再度上演死神遊戲。(取材自官方YouTube)
「絕命終結站 血脈」再度上演死神遊戲。(取材自官方YouTube)

影史最受歡迎的恐怖片系列之一「絕命終結站」今年邁入25周年，即將推出和上一部相隔14年的全新第6集「絕命終結站 血脈」，首支預告片4日曝光，死神遊戲再度上演，帶來更多更痛誇張的死法。

「絕命終結站」系列始於2000年，每集故事通常圍繞一群年輕人，在日常生活中獲得某種詭異的死亡預兆，可能在搭飛機、在公路上塞車、在遊樂園搭雲霄飛車、在賽車場，甚至在跨海大橋上躲過死亡意外，隨後便開始一連串無法擺脫的死神遊戲，該系列5集全球票房累計近7億美金。

「絕命終結站 血脈」故事描述大學生史黛芬妮飽受反覆出現的暴力惡夢所困擾，於是決定回到家鄉，尋找唯一可能打破這個循環的人，並拯救家人免於無法避免的可怕厄運。最新預告中，一名刺青師傅正在為顧客打舌洞，之後他也開始為自己紋身，突然一條鐵鏈掉下勾到他的鼻環，並纏繞在風扇上，將他整個人懸吊起來，下方又燃起熊熊烈火，痛苦至極。

2011年的「絕命終結站5」曾以驚喜反轉收尾，揭露該片其實是整個系列的前傳。但目前尚不清楚新作是否會直接延續前作劇情，還是會以重啟的形式呈現，具體劇情也仍保密，但預告片已經暗示將會有更多血腥預兆與恐怖死亡場面。

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