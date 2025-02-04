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「驚奇4超人」全新出擊 驚奇隊長真身周二上午曝光

記者陳穎／即時報導
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「驚奇4超人：第一步」驚喜宣布預告今晚登場。（圖／漫威影業提供）
「驚奇4超人：第一步」驚喜宣布預告今晚登場。（圖／漫威影業提供）

漫威（Marvel）又一回歸秘密武器鉅作「驚奇4超人：第一步」（The Fantastic Four: First Steps）將於今年7月震撼大銀幕全新出擊。被稱為「漫威第一家庭」的驚奇先生（Mister Fantastic）、隱形女、霹靂火、石頭人各顯神威，能力強大空前無敵，包括新一代地表最強老爸佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）接棒驚奇隊長在內的堅強卡司，絕對令人耳目一新。而從公布該作後，粉絲期盼已久的首支預告片也將於美東時間4日上午7時上線。

故事設定在以1960年代為靈感的復古未來世界，漫威工作室的「驚奇4超人: 第一步」隆重介紹漫威的第一家庭──「驚奇先生」李德理查斯（Reed Richards）、「隱形女」蘇史東（Invisible Woman／Sue Storm）、「霹靂火」強尼史東（Human Torch／Johnny Storm）和「石頭人」班格林姆（The Thing／Ben Grimm），他們面臨迄今為止最艱鉅的挑戰。他們必須在英雄角色和家庭關係之間取得平衡，同時保衛地球，抵禦名為「行星吞噬者」（Galactus）的貪婪宇宙神及其神祕的使者「銀色衝浪手」（Silver Surfer）。而當行星吞噬者計畫吞噬整個星球及所有人，沒有人可以置身事外。

以熱門影集「曼德洛人」（The Mandalorian）和「最後生還者」（The Last of Us）成為新一代地表最強老爸的佩德羅帕斯卡接棒飾演驚奇隊長，「不可能的任務」（Mission: Impossible）系列凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）出飾新任隱形女，「噤界：入侵日」（A Quiet Place: Day One）喬瑟夫昆恩（Joseph Quinn）是新一代霹靂火，「大熊餐廳」（The Bear）艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）則是石頭人最新代言人。

行星吞噬者和銀色衝浪手則分別由「A.I.創世者」（The Creator）拉爾夫伊內森（Ralph Ineson）和「狼人」（Wolf Man）茱莉亞加納（Julia Garner）飾演，其他卡司還包括「時尚惡女：庫伊拉」（Cruella）保羅華特豪瑟（Paul Walter Hauser）、「怒火地平線」（Deepwater Horizon）約翰馬可維奇（John Malkovich）和「星際救援」（Ad Astra）娜塔莎雷昂（Natasha Lyonne）。「驚奇4超人：第一步」將於今年7月25日在美國上映。

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