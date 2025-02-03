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坎城影后被挖出「歧視中國」言論 拿奧斯卡夢想可能破滅

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跨性別西班牙影星卡拉加斯康，近日陷入爭議，恐丟掉拿奧斯卡獎的機會。（歐新社）
跨性別西班牙影星卡拉加斯康，近日陷入爭議，恐丟掉拿奧斯卡獎的機會。（歐新社）

跨性別西班牙影星卡拉加斯康（Karla Sofía Gascón）入圍奧斯卡最佳女主角獎，成為奧斯卡獎史上第一位跨性別者被提名者。但已經拿下坎城影展最佳女主角獎的她，如今恐怕因為陷入爭議言論，無緣在3月帶回小金人。

中央社報導，BBC巴西新聞網報導3日引述The Observer影評艾德（Wendy Ide）的分析，她可以肯定地說，卡拉加斯康不會贏得任何獎項。

卡拉加斯康在法國導演賈克歐迪亞（Jacques Audiard）執導的電影「璀璨女人夢」（Emilia Perez）中扮演一名墨西哥跨性別毒販，後來成為慈善家，這部電影曾被認為是獲得2025年奧斯卡最高獎項（包括最佳影片）的熱門影片之一，但已經陷入爭議。

一些墨西哥影評抗議這位法國編劇兼導演對墨西哥的描述，以及劇中演員陣容缺乏墨西哥人，且其中大部分場景是在巴黎附近拍攝。這些其實都不足以讓奧斯卡評委們反對獲得13項奧斯卡提名的「璀璨女人夢」，但現在有一個更大的問題需要考慮。

稱對手動用團隊在網路上攻擊她

卡拉加斯康上周在一次採訪中抱怨，與另一部巴西影片「我仍在此」（I'm Still Here）獲得奧斯卡最佳女主角提名的巴西女演員費南妲托雷斯（Fernanda Torres）所合作的社群媒體團隊正在抨擊她和「璀璨女人夢」。

雖然之後卡拉加斯康改口說她指的是「社群媒體上的毒性和暴力仇恨言論」，但給人的感覺卻是，卡拉加斯康違背奧斯卡精神攻擊競爭對手。

歧視中國、伊斯蘭教與穆斯林的舊推文被挖出

美國記者哈吉（Sarah Hagi）隨後在Variety雜誌報導卡拉加斯康在2020年至2021年間於推特（現為X平台）發表的舊文，包括對中國、穆斯林婦女和伊斯蘭教，甚至奧斯卡金像獎的冒犯性評論，讓卡拉加斯康的處境更難堪。

卡拉加斯康2021年曾在推文中談到奧斯卡獎「愈來愈像是獨立電影和抗議電影的頒獎典禮，我不知道自己是在觀看非裔韓國（Afro-Korean）電影節、『黑人的命也是命（Black Lives Matter）』示威活動還是8M（一項西班牙女性主義運動）」，卡拉加斯康說， 「這是一場非常醜陋的盛會」。當年由華裔導演趙婷執導的電影「游牧人生」（Nomadland，又譯無依之地）獲得最佳電影等多項大獎。

卡拉加斯康在2020年也曾發表對新冠疫情的看法，並嘲諷稱中國的新冠疫苗帶有「強制植入的晶片、春捲、招財貓和燈籠」等對亞洲刻板印象的東西，並在另一則貼文中暗指新冠病毒是由中國製造出來的，「這麼多科學家發明了炸彈、太空飛行物和藥廠，卻沒人能跟上這個中國狗屎（Chinese shit）」。

諷刺的是，卡拉加斯康是跨性別者，且「璀璨女人夢」對跨性別主角進行富有同情心和細緻入微的刻畫，這部電影吸引評委的部分原因正是它讓人感覺思維進步，而卡拉加斯康發表的內容卻是反多元化，沒有任何進步性可言。

英國泰晤士報（The Times）藝術編輯波頓（Ed Potton）表示，「璀璨女人夢」獲獎的機會與它進步內容密切相關，一旦丟失，就很難挽回。

卡拉加斯康發表道歉聲明

1月31日，卡拉加斯康發表聲明，對那些因她「造成的痛苦，深表歉意」，但傷害已然造成。

艾德表示，卡拉加斯康獲得奧斯卡最佳女主角獎的機會一直很小，現在連原本呼聲極高的「璀璨女人夢」獲得最佳國際影片獎的機會，也變得渺茫。

正如艾德所言，卡拉加斯康的言行不僅影響她贏得小金人的機會，「璀璨女人夢」在其他類別的前景也可能破滅；「我仍在此」現在成了最佳國際影片獎大熱門。

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