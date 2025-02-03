碧昂絲奪葛萊美年度專輯獎等3項獎 為非裔女性爭光

碧昂絲(右)從泰勒絲手中領取「最佳鄉村專輯」大獎。（美聯社）

流行樂壇盛事，第67屆葛萊美 獎2日在加州洛杉磯 Crypto.com體育館舉行。獲得11項提名的天后碧昂絲（Beyoncé）憑專輯「牛仔卡特」（Cowboy Carter）獲得年度專輯獎、最佳鄉村專輯，成為葛萊美史上第一位獲得此獎的非裔女性。她和麥莉希拉(Miley Cyrus)合作的歌曲「II Most Wanted」也拿下「最佳鄉村組合演唱」。

碧昂絲從泰勒絲(Taylor Swift)手中領取獎座後，表情充滿驚訝，她談到：「我沒有想到可以得獎，感謝上帝，以及所有與她合作製作這張專輯的的鄉村歌手們」。據悉，她10多年來多次與最佳專輯獎擦身而過。

主持人崔弗諾亞(Trevor Noah)的開場致詞首向受野火受災戶致意，承諾這場頒獎典禮不僅宣揚他們的堅韌，也讚揚「這座為我們帶來如此多音樂的城市」。

第一個有電視轉播的獎項「最佳饒舌專輯」由Doechii的「Alligator Bites Never Heal」獲得，這是她的首座葛萊美獎，致詞時她也多次提及洛杉磯野火。

肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)超人氣歌曲「Not Like Us」率先拿下「最佳音樂錄影帶」、「最佳饒舌歌曲」、「最佳饒舌演出」等獎項，這是他第七度贏得最佳饒舌演出。

英國傳奇搖滾天團披頭四(The Beatles)運用AI技術製作的歌曲「Now and Then」贏得「最佳搖滾演奏」，約翰藍儂(John Lennon)兒子西恩藍儂(Sean Lennon)代表已故的父親領獎，談到披頭四，他說：「就我而言，這是史上最棒的樂團。」

查普爾羅恩(Chappell Roan)擊敗莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)等勁敵榮獲「最佳新人」，她也藉著這次獲獎感言，呼籲重視年輕藝人的醫療保健和利益。

莎賓娜卡本特獲得「最佳流行演唱專輯」。（路透）

莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)以「Short n' Sweet」獲「最佳流行演唱專輯」。

拉丁天后夏奇拉(Shakira)以「Las Mujeres Ya No Lloran」贏得「最佳拉丁流行專輯」。

布魯諾(右)和女神卡卡(左)在典禮上為加州獻唱。（路透）

兩大流行音樂巨星火星人布魯諾(Bruno Mars)和女神卡卡(Lady Gaga)在典禮上合體為加州獻唱，兩人演唱The Mamas & The Papas的「California Dreamin」，這場表演是為洛杉磯野火募款並提升公眾意識的環節之一。