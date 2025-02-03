葛萊美獎紅毯焦點 席亞拉像新娘 傑登史密斯詭異

席亞拉法洛穿著白色蓬裙禮服，像個待嫁新娘。（美聯社）

第67屆葛萊美 獎(Grammy Awards)頒獎典禮開場前，原本爭奇鬥豔的紅地毯受到洛杉磯 野火災情影響，一改過去的繽紛燦爛，出席藝人多以黑色與柔性色調服裝出席，藉此向災民致意。

摘下四座獎項的歌手席亞拉法洛(Sierra Ferrell)身穿Jeffrey Kelly Designs設計的白色蓬裙禮服，猶如熱情洋溢的待嫁新娘，令人眼睛為之一亮。

這套風格獨特的禮服，袖子與裙子採用發光材質，至於上半身和頭飾則綴滿亮麗的珍珠與花卉，搭配水滴狀珍珠耳環以及一根權杖，裡面放著得獎感言，結果當法洛第三度走上舞台領獎時還不忘自嘲：「說實話，這有點搞笑。」

查普爾羅恩以對比強烈的紫、黃兩色煙燻妝展現女神氣質。（歐新社）

至於女歌手兼詞曲作者查普爾羅恩(Chappell Roan)則選擇Jean Paul Gaultier在2003年推出的高級訂製服，一襲紗裙搭配紅色捲髮以及飄逸感十足的頭飾，展現復古造型，並以對比強烈的紫、黃兩色煙燻妝凸顯臉上濃重的白色底妝，展現女神高不可攀的氣質。

連時尚雜誌Elle數位總監米爾奇(Claire Stern Milch)也讚不絕口：「這位女歌手向來以具有創意性的大膽造型而聞名，今晚也不例外，她一身裝扮充分反映個人獨特風格與特色。」

傑登史密斯堪稱搞怪第一名。（歐新社）

好萊塢 星二代傑登史密斯(Jaden Smith)穿著名牌路易威登(Louis Vuitton)黑西裝走上紅毯，不過卻頂著方形黑色城堡頭飾套在頭上，僅露出臉部的造型相當詭異。

與傑登一起出場的妹妹薇洛史密斯(Willow Smith)一頭披肩長髮搭配閃亮的黑色比基尼，外搭一件長外套，讓姣好的身材若隱若現，展現隨興又自在的好萊塢輕世代風格。