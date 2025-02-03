我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S徐熙媛驟逝／徐媽媽沉痛發聲 籲外界完成最後心願

大S徐熙媛驟逝／日本導遊目睹她「流感4天奪命」

葛萊美獎紅毯焦點 席亞拉像新娘 傑登史密斯詭異

編譯俞仲慈／綜合報導
席亞拉法洛穿著白色蓬裙禮服，像個待嫁新娘。（美聯社）
席亞拉法洛穿著白色蓬裙禮服，像個待嫁新娘。（美聯社）
➤➤➤「大S徐熙媛驟逝 流感併發肺炎享年48歲」關注相關新聞

第67屆葛萊美獎(Grammy Awards)頒獎典禮開場前，原本爭奇鬥豔的紅地毯受到洛杉磯野火災情影響，一改過去的繽紛燦爛，出席藝人多以黑色與柔性色調服裝出席，藉此向災民致意。

摘下四座獎項的歌手席亞拉法洛(Sierra Ferrell)身穿Jeffrey Kelly Designs設計的白色蓬裙禮服，猶如熱情洋溢的待嫁新娘，令人眼睛為之一亮。

這套風格獨特的禮服，袖子與裙子採用發光材質，至於上半身和頭飾則綴滿亮麗的珍珠與花卉，搭配水滴狀珍珠耳環以及一根權杖，裡面放著得獎感言，結果當法洛第三度走上舞台領獎時還不忘自嘲：「說實話，這有點搞笑。」

查普爾羅恩以對比強烈的紫、黃兩色煙燻妝展現女神氣質。（歐新社）
查普爾羅恩以對比強烈的紫、黃兩色煙燻妝展現女神氣質。（歐新社）

至於女歌手兼詞曲作者查普爾羅恩(Chappell Roan)則選擇Jean Paul Gaultier在2003年推出的高級訂製服，一襲紗裙搭配紅色捲髮以及飄逸感十足的頭飾，展現復古造型，並以對比強烈的紫、黃兩色煙燻妝凸顯臉上濃重的白色底妝，展現女神高不可攀的氣質。 

連時尚雜誌Elle數位總監米爾奇(Claire Stern Milch)也讚不絕口：「這位女歌手向來以具有創意性的大膽造型而聞名，今晚也不例外，她一身裝扮充分反映個人獨特風格與特色。」

傑登史密斯堪稱搞怪第一名。（歐新社）
傑登史密斯堪稱搞怪第一名。（歐新社）

好萊塢星二代傑登史密斯(Jaden Smith)穿著名牌路易威登(Louis Vuitton)黑西裝走上紅毯，不過卻頂著方形黑色城堡頭飾套在頭上，僅露出臉部的造型相當詭異。

與傑登一起出場的妹妹薇洛史密斯(Willow Smith)一頭披肩長髮搭配閃亮的黑色比基尼，外搭一件長外套，讓姣好的身材若隱若現，展現隨興又自在的好萊塢輕世代風格。

大S徐熙媛驟逝 相關報導

好萊塢 洛杉磯 葛萊美

上一則

昔寫錯字被笑文盲 趙麗穎手寫書籤被讚「童趣」

下一則

孟子義爆穿幾十元衣服上節目 網讚：人美穿得像幾十萬

延伸閱讀

已故前總統卡特獲第4座葛萊美 追授「最佳有聲書獎」

已故前總統卡特獲第4座葛萊美 追授「最佳有聲書獎」
葛萊美紅毯／泰勒絲愛心奶噴火 對尬「黑女巫」女神卡卡

葛萊美紅毯／泰勒絲愛心奶噴火 對尬「黑女巫」女神卡卡
葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場
台灣設計再創佳績 2團隊入圍葛萊美獎

台灣設計再創佳績 2團隊入圍葛萊美獎

熱門新聞

王星越(左)、盧昱曉在「五福臨門」中被湊成一對。(取材自微博)

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

2025-01-26 20:30
賈玲認為，創作者應以真誠的心對待觀眾。（取材自微博）

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

2025-01-29 14:43
黃楊鈿甜在「五福臨門」中飾演小女兒。(取材自微博)

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

2025-01-26 06:00
大S驚傳死訊，驚動全網。(取材自微博)

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

2025-02-02 21:40
新人演員張文昕飾演的華箏公主獲得許多好評。(取材自微博)

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

2025-02-01 07:00
梁家輝在「射鵰英雄傳：俠之大者」中飾演西毒歐陽鋒一角。（取材自微博）

「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手

2025-01-29 16:43

超人氣

更多 >
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」