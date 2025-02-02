小賈只想玩不工作？網憂7年婚姻亮紅燈

小賈斯汀（左）和海莉驚爆婚姻出現危機。（路透資料照片）

美國歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與海莉（Hailey Baldwin）共結連理邁入第7年，去年8月夫妻倆升格新手爸媽，小賈斯汀在IG宣布喜訊喊「歡迎回家」，並為兒子命名為「傑克布魯斯」，還曬出兒子的小腿照。不過，近日傳出小賈無心工作，只想著玩樂，網友憂心兩人婚姻恐亮紅燈。

英國「每日郵報」報導，海莉是目前這個家唯一努力工作的人，她有很多活動和行程正在準備，但小賈斯汀只想要和朋友一起放鬆、玩樂，夫妻倆的步調很不一樣，有網友憂心，不同調的兩人婚姻恐會出現裂痕。

消息人士稱，小賈斯汀一直致力於音樂創作，不斷嘗試新的想法，他總是手裡拿著吉他，但工作量不如海莉老婆多。當然，也許因為小賈斯汀已經非常成功，所以他過得很安逸，也不需要做任何事去證明自己。

消息人士補充說，儘管有人說兩人之間有矛盾，但一切都很好：「她是領導，他不介意追隨她」。

其實，小賈與海莉的婚姻不是第一次傳出亮紅燈，日前有網友發現，小賈的IG疑似取消關注妻子海莉，因此懷疑兩人感情出現問題。對此小賈表示「IG帳號遭駭客盜用」，否認婚變，還曬出與海莉的合照。

除了婚變傳言外，日前小賈曬出一系列疑似吸食大麻的照片也引發關注，由於小賈斯汀的兒子剛出生，許多網友紛紛痛批「就算不是大麻，至少也是菸，可以給孩子一個健康成長的空間嗎？」「真的是最失格爸爸」。