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英國女歌手瑪莉安菲絲佛 78歲辭世 前男友米克傑格致哀

娛樂新聞組／綜合報導
英國1960年代當紅歌手瑪莉安菲絲佛辭世。（路透）
英國1960年代當紅歌手瑪莉安菲絲佛辭世。（路透）

英國1960年代當紅歌手瑪莉安菲絲佛（Marianne Faithfull）日前辭世，享壽78歲。她的前男友滾石樂團主唱米克傑格（Mick Jagger）、吉他手凱斯李查茲（Keith Richards）及法國前第一夫人卡拉布魯妮（Carla Bruni）致哀。

中央社綜合法新社和路透報導，瑪莉安菲絲佛發言人聲明說：「我們深為悲痛地宣布身兼創作歌手及演員的瑪莉安菲絲佛過世。」聲明還說：「瑪莉安在倫敦安詳離世，摯愛家人隨侍在側。她將深受懷念。」

瑪莉安菲絲佛1946年12月29日出生於倫敦，父親是負責審訊戰俘的英國情報官員，而母親與奧地利貴族有密切關係。

瑪莉安菲絲佛18歲時與藝術家鄧巴（John Dunbar）結婚，育有一子。她在一場派對上被滾石樂團（Rolling Stones）經紀人歐德漢（Andrew Loog Oldham）發掘，之後靠著滾石主唱米克傑格和吉他手凱斯李查茲合力創作的As Tears Go By走紅。

瑪莉安菲絲佛1966年離開丈夫，開始與米克傑格交往，成為倫敦迷幻圈當紅情侶。瑪莉安菲絲佛曾為搖滾樂團披頭四（The Beatles）單曲「黃色潛水艇」（Yellow Submarine）伴唱，並協助啟發滾石經典歌曲「 憐憫惡魔」（Sympathy For The Devil）。

瑪莉安菲絲佛後來染上毒癮，吸食海洛因等，還曾與米克傑格因持大麻遭逮捕，兩人1970年分道揚鑣。瑪莉安菲絲佛1979年專輯「破英文」（Broken English）為她搖搖欲墜的事業注入了新的活力，1981年更憑藉這張專輯獲得葛萊美獎（Grammy Awards）提名。

瑪莉安菲絲佛唱作俱佳，縱橫樂壇60載，同時也參與舞台劇和電影演出。

她近年健康情況不佳，有C型肝炎和乳癌病史，2020年確診感染COVID-19，一度昏迷住院，後來好轉後完成生病前就開始著手的專輯。她曾抱怨自己有疲倦、呼吸困難和記憶力減退等COVID-19長期症狀。

瑪莉安菲絲佛曾在法國巴黎住過一段時間，法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）的名模歌手妻子卡拉布魯妮也在Instagram發文說，「再見了，我最親愛的瑪莉安」，並說「我的朋友，願在天使陪伴下安息」。

英國1960年代當紅歌手瑪莉安菲絲佛辭世。（路透）
英國1960年代當紅歌手瑪莉安菲絲佛辭世。（路透）

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