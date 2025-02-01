我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

莉莉柯林斯結婚3年當媽 感恩代理孕母

第3代墨西哥裔美國人 席琳娜為移民遣返而哭 視頻引反彈

編譯徐薏茹／綜合報導
席琳娜曾說，移民是「我每天都會思考的議題」。（路透資料照片）
席琳娜曾說，移民是「我每天都會思考的議題」。（路透資料照片）

隨著川普實踐他的競選承諾，大規模遣返非法移民，擁有義大利與墨西哥血統的美國女星席琳娜戈梅茲(Selena Gomez)在社群媒體分享她的感受與看法。

席琳娜戈梅茲日前在Instagram發布一段影片，影片中她擦拭眼淚，向追蹤粉絲表示：「我很遺憾。」並且哀嘆「我們的人正在遭受攻擊。」該影片隨後已經刪除。

席琳娜在影片中說：「孩子們…我不明白。我很遺憾，我希望我能為孩子們做點事，我不知道該怎麼做，我會盡力試試，我保證。」在影片中顯示的文字，她寫到：「我很抱歉。」並加上墨西哥國旗符號。

針對該段影片，在猶他州競選聯邦參議員失利的候選人帕克(Sam Parker)在X發文：「席琳娜戈梅茲選擇非法移民而不是美國，因為她是第三代墨西哥非法移民的子孫。」

席琳娜在德州出生，是美國公民，對此，她在Instagram回擊帕克：「噢帕克先生，謝謝你的笑話和威脅。」

身為第三代墨西哥裔美國人，席琳娜過去直言不諱地表示，移民是「我每天都會思考的議題」。

2019年她在時代雜誌(Time)的文章寫到：「1970年代，我的姑姑躲在貨車後方從墨西哥穿越邊境到美國，我的祖父母跟著來到美國，不久後我的爸爸在德州出生。1992年，由於他們的勇氣與犧牲，我以美國公民的身分出生。過去40年，我家族的成員努力爭取美國公民身分。」

她表示：「無證移民是我每天都會思考的議題，我從未忘記我有多幸運能在這個國家出生，要多虧我的家人和命運。但當我讀到新聞標題或看到社群媒體上關於移民的爭論時，我為有類似境遇的人感到害怕，為我的國家感到害怕。」

談到擔任Netflix紀錄片「無證生活」(Living Undocumented)執行製作人，席琳娜表示：「我關切人們在我的國家被對待的方式，作為一名墨西哥裔美國女性，我感覺有責任利用我的平台，為害怕站出來的人發聲。」

非法移民 墨西哥 美國公民

上一則

微博IP位置露餡 陳妍希、陳曉被爆各自過年

下一則

王鶴棣跨界翻車 唱歌被罵「自戀」、潮牌被酸「割韭菜」

延伸閱讀

墨警告川普若開徵關稅 美國家庭將損失205億元

墨警告川普若開徵關稅 美國家庭將損失205億元
汽車、汽油到酪梨…物價恐上漲推高通膨「受害的是美消費者」

汽車、汽油到酪梨…物價恐上漲推高通膨「受害的是美消費者」
對加拿大墨西哥增關稅 美國三類商品同步漲價

對加拿大墨西哥增關稅 美國三類商品同步漲價
「2／1起加徵中加墨關稅」川普：不會加劇美國通膨

「2／1起加徵中加墨關稅」川普：不會加劇美國通膨

熱門新聞

王星越(左)、盧昱曉在「五福臨門」中被湊成一對。(取材自微博)

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

2025-01-26 20:30
聶遠父女像一個模子刻的。(摘自微博)

最美星二代 10歲女兒與「皇帝老爸」聶遠有如複製貼上

2025-01-22 22:40
2008年出生的艾米如今還沒滿17歲。(取材自微博)

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

2025-01-23 20:32
賈玲認為，創作者應以真誠的心對待觀眾。（取材自微博）

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

2025-01-29 14:43
黃楊鈿甜在「五福臨門」中飾演小女兒。(取材自微博)

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

2025-01-26 06:00
王一博曾被吐槽是文盲，但他其實有著不錯的外語能力。(取材自微博)

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

2025-01-24 06:00

超人氣

更多 >
業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定

手機號碼當LINE ID超危險「1不2要」快檢查設定
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒