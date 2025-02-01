第3代墨西哥裔美國人 席琳娜為移民遣返而哭 視頻引反彈

席琳娜曾說，移民是「我每天都會思考的議題」。（路透資料照片）

隨著川普實踐他的競選承諾，大規模遣返非法移民 ，擁有義大利與墨西哥 血統的美國女星席琳娜戈梅茲(Selena Gomez)在社群媒體分享她的感受與看法。

席琳娜戈梅茲日前在Instagram發布一段影片，影片中她擦拭眼淚，向追蹤粉絲表示：「我很遺憾。」並且哀嘆「我們的人正在遭受攻擊。」該影片隨後已經刪除。

席琳娜在影片中說：「孩子們…我不明白。我很遺憾，我希望我能為孩子們做點事，我不知道該怎麼做，我會盡力試試，我保證。」在影片中顯示的文字，她寫到：「我很抱歉。」並加上墨西哥國旗符號。

針對該段影片，在猶他州競選聯邦參議員失利的候選人帕克(Sam Parker)在X發文：「席琳娜戈梅茲選擇非法移民而不是美國，因為她是第三代墨西哥非法移民的子孫。」

席琳娜在德州出生，是美國公民 ，對此，她在Instagram回擊帕克：「噢帕克先生，謝謝你的笑話和威脅。」

身為第三代墨西哥裔美國人，席琳娜過去直言不諱地表示，移民是「我每天都會思考的議題」。

2019年她在時代雜誌(Time)的文章寫到：「1970年代，我的姑姑躲在貨車後方從墨西哥穿越邊境到美國，我的祖父母跟著來到美國，不久後我的爸爸在德州出生。1992年，由於他們的勇氣與犧牲，我以美國公民的身分出生。過去40年，我家族的成員努力爭取美國公民身分。」

她表示：「無證移民是我每天都會思考的議題，我從未忘記我有多幸運能在這個國家出生，要多虧我的家人和命運。但當我讀到新聞標題或看到社群媒體上關於移民的爭論時，我為有類似境遇的人感到害怕，為我的國家感到害怕。」

談到擔任Netflix紀錄片「無證生活」(Living Undocumented)執行製作人，席琳娜表示：「我關切人們在我的國家被對待的方式，作為一名墨西哥裔美國女性，我感覺有責任利用我的平台，為害怕站出來的人發聲。」