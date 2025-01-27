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保羅麥卡尼憂AI抄襲 斷絕創作者生路 籲英勿修法開放

編譯俞仲慈／綜合報導
英國前披頭四合唱團成員保羅麥卡尼憂心AI會剽竊藝術創作。（路透資料照片）
英國前披頭四合唱團成員保羅麥卡尼憂心AI會剽竊藝術創作。（路透資料照片）

英國前披頭四合唱團(The Beatles)成員保羅麥卡尼(Paul McCartney)擔心人工智慧(AI)會剽竊藝術創作，呼籲英國政府不要輕易修改作權法規。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，現年82歲的保羅麥卡尼25日接受英國廣播公司(BBC)訪問時，指出AI科技可輕易剽竊藝術家的創作，呼籲英國政府不要修改著作權法。

執政的工黨政府為推動英國AI科技，正考慮開放科技公司使用受版權保護的素材，協助AI模組訓練，除非創作者明確反對。

對此麥卡尼持反對立場，認為一旦開放，將使藝術家更難保護自己的作品不被剽竊，甚至會破壞英國文創產業發展：「年輕人或女性，他們明明創作了一首優美歌曲，卻無法擁有版權，他們和這首歌毫無任何關係，因為任何人想要抄襲就可以抄襲。」並補充道：「結果鈔票流入別人口袋，當金錢進入串流媒體，就會有人可以輕易獲利，但其實獲得報酬的人應該是創造者，而非某個地方的某個科技巨頭。」

去年12月，歐盟宣布針對「創作者與權利者授權作品用於AI訓練並獲利」並兼顧「AI研發能夠輕鬆獲得高品質創意素材」，協商制定新的版權法；不過包括美聯社等出版業、藝術家與媒體聯手成立「人工智慧創作權利聯盟」(Creative Rights in AI Coalition)，以具體行動反對刪減版權保障。

麥卡尼指出：「我們是人民，你們是政府，你們應該保護我們，這是你們的職責。」 並強調：「所以你們知道，如果你們要通過一項法案，一定要保護那些有創造力的夢想家、藝術家，否則就得不到他們支持。」 

2023年11月為慶祝「披頭四」成軍60周年，推出新單曲「今非昔比」(Now and Then)，係由在世的麥卡尼和林哥史達(Ringo Starr)採用約翰藍儂(John Lennon)生前原始錄音檔，再透過AI技術完成的作品，也是第一首獲得葛萊美獎(Grammy Awards)提名的AI輔助歌曲。

AI 人工智慧 葛萊美

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