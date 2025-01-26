「我仍在此」獲奧斯卡3項提名 創巴西影史紀錄

「我仍在此」獲奧斯卡三項提名，刷新巴西電影史紀錄。（取材自IMDb）

巴西 導演薩雷斯執導的「我仍在此」（I'm Still Here）獲第97屆奧斯卡 金像獎最佳影片獎、最佳國際影片獎和最佳女主角獎三項提名，刷新巴西電影史紀錄。這是巴西電影首次獲得國際電影界最重要獎項、奧斯卡金像獎主要類別最佳影片的入圍。

巴西最接近該類別提名的是由巴本科（Hector Babenco）執導的「蜘蛛女之吻」（The Kiss of the Spider Woman），它是一部與美國聯合製作的英語片，曾於1986年角逐奧斯卡最佳影片獎。

這是薩雷斯（Walter Salles）第二次獲奧斯卡提名，第一次是「中央車站」（Central Station），在2004年角逐最佳國際電影獎。

費南妲托雷斯日前才爆冷奪下金球獎最佳女主角獎。（路透資料照片）

入圍最佳女主角獎的59歲女演員費南妲托雷斯（Fernanda Torres）重複95歲母親費南妲蒙特內哥羅（Fernanda Montenegro）當年取得的成就，作為「中央車站」的主角獲得最佳女主角提名。

費南妲托雷斯在「我仍在此」片中飾演巴西律師兼作家馬塞洛．魯本斯．派瓦（Marcelo Rubens Paiva）的母親尤尼斯．派瓦 （Eunice Paiva）的真實故事。尤尼斯花了40年時間尋找她的丈夫魯本斯（Rubens Paiva）在巴西軍事獨裁統治期間失蹤的真相。

今年初，費南妲托雷斯創下第82屆金球獎 最大冷門，憑藉在「我仍在此」的角色擊敗安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、妮可基嫚（Nicole Kidman）、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）和凱特溫斯蕾（Kate Winslet）等，拿下電影劇情類最佳女主角獎。

費南妲托雷斯在其職業生涯已贏得多個獎項，是國際上最受肯定的巴西女演員之一，剛出道不久即以「永遠或不再愛我」一片獲1986年坎城影展最佳女演員獎，但她始終保持謙虛。

費南妲托雷斯認為獲得金球獎已經是一項相當大的成就，堪比攀登世界第二高峰，之前對奧斯卡提名有些懷疑。她說，自己天生就是一個悲觀主義者，討厭期望，所以無論結果如何，她都已經很開心了。

另一方面，費南妲托雷斯強調「我仍在此」獲奧斯卡金像獎三項提名，在一定程度上是對此片的肯定，雖然它陳述的是一個獨裁政權下的悲傷故事，仍可以讓觀眾帶著希望離開電影院。