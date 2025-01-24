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克里斯小子是暴力男？ 怒告華納紀錄片誹謗求償5億

編譯徐薏茹／綜合報導
克里斯小子對華納兄弟探索提告。（路透資料照片）
克里斯小子對華納兄弟探索提告。（路透資料照片）

幾個月前發行的一部紀錄片探討饒舌歌手克里斯小子(Chris Brown)過去被控涉嫌暴力的歷史，克里斯小子決定採取法律行動，對華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)和其他參與製作方提告。

華納兄弟探索發行紀錄片「克里斯小子：暴力歷史」。（取材自IMDb）
華納兄弟探索發行紀錄片「克里斯小子：暴力歷史」。（取材自IMDb）

紀錄片「克里斯小子：暴力歷史」(Chris Brown: A History of Violence)紀錄克里斯小子被指控的虐待模式；克里斯小子要求賠償5億元，指控誹謗和蓄意造成情緒困擾。

這部由Investigation Discovery製作的紀錄片集結多年來針對克里斯小子的多個控訴，串在一起描繪出一個受娛樂產業縱容的暴力男子；克里斯小子否認許多針對他的指控，也從未在任何與性相關的犯罪中被判有罪，最新的訴訟引用這一事實，並主張他已經為過去的不當行為承擔責任。

除了紀錄片製作方，克里斯小子也對片中的一人提告。

克里斯小子日前在洛杉磯高等法院提出訴訟，他的律師指控紀錄片製作方知道他們的敘述是假的，但仍繼續製作，以此謀利。

訴訟文件指出：「被告完全無視事實，試圖獲得名聲和財富，犧牲克里斯小子和他過去十年來努力挽回的名聲。」

2009年克里斯小子被爆毆打當時的女友蕾哈娜(Rihanna)，形象嚴重毀損，蕾哈娜被打到瘀青的照片曝光後，永遠改變了克里斯小子的聲譽，並陷入十多年的法律麻煩。

克里斯小子在提交的訴訟文件中稱，過去幾年的賠償已經支付，最近的暴力行為報導是假的，「克里斯小子已經從過去的經驗中成長，他的改變不言自明。」

訴訟還稱，「講故事的『某女』不僅一再抹黑，而且事實上還是親密伴侶暴力的加害者和挑釁者。」訴訟舉撤銷的案件和「某女」前男友提出的限制令為例，其前男友指控「某女」在網路上騷擾他，並拿刀威脅他。

洛杉磯

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