西班牙男星弗朗西斯科聖馬丁驚傳離世,享年39歲。(取材自X平台)

演出電視劇「我們的日子」(Days of Our Lives)、「貞愛好孕到」(Jane the Virgin)的西班牙男星弗朗西斯科聖馬丁(Francisco San Martin)驚傳離世,享年39歲。

據「E!NEWS」、「DEADLINE」報導,弗朗西斯科聖馬丁16日於家中離世,根據洛杉磯 縣驗屍官辦公室的報告,死因是自殺。

弗朗西斯科聖馬丁透過「我們的日子」中「Dario Hernandez」一角打開知名度,還曾參演美國肥皂劇「大膽而美麗」(The Bold and the Beautiful),並在美劇 「貞愛好孕到」(Jane the Virgin)中飾演「法比安」(Fabian Regalo del Cielo),劇中與女主角有短暫戀情。

弗朗西斯科聖馬丁離世消息曝光後,在「我們的日子」飾演他姊姊的女星卡蜜拉(Camila Banus)於哀悼昔日搭檔,「安息吧,我的朋友」。