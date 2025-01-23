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「人生切割術」第2季回歸 班史提勒自爆是陽光宅男

記者陳穎／綜合報導
班史提勒是影集「人生切割術」的導演，投入工作樂在其中。(圖／Apple TV+提供)
班史提勒是影集「人生切割術」的導演，投入工作樂在其中。(圖／Apple TV+提供)

班史提勒（Ben Stiller）執導的影集「人生切割術」(Severance)推出第二季，他和男主角亞當史考特(Adam Scott)接受連線訪問，班史提勒自爆是「陽光宅男」，喜歡做飛機模型又愛打網球。亞當史考特則是工作狂，他直言：「我很幸運工作就是我的嗜好。」

亞當史考特在「人生切割術」中在一間可以進行「記憶分離術」的公司工作，接受手術的員工擁有兩種獨立的記憶，上班時會忘記外面的一切日常生活與身分，只接受公司嚴格管理並為其工作；當下班時，員工會恢復日常生活的記憶，對公司內的工作事務一概不知。

第一季尾聲，亞當史考特飾演的馬的「外界人格」發現驚人真相後，與同事們被捲入更深的黑暗漩渦。在第二季中，隨著公司更多新進員工的加入，他們即將面臨更駭人的真相。

亞當史考特戲外對於生活和工作的切割平衡則笑稱：「我很少去平衡這兩樣，因為我要不是工作，否則就是在家陪家人，我喜歡拍電影或影集，正好滿足了我的嗜好，所以也可以說我的工作和生活根本失衡，也許我需要去打個網球，或是學做飛機模型。」

班史提勒立刻接著說：「我就有做飛機模型，也有打網球耶！」亞當史考特立刻驚訝說：「什麼！」班史提勒表示，「那是很有趣的事情啊，拜託，過去五年工作占據了所有生活，除了拍攝外景會出去外，剪輯工作等我都可以在家完成。」

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