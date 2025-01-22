金酸莓又來了 這部片入圍年度爛片等7項 成最大苦主

「小丑：雙重瘋狂」（Joker: Folie a Deux）21日入圍7項金酸莓獎（Razzies），男主角(右)瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）和女主角(左)女神卡卡（Lady Gaga）雙雙入圍金最爛男女主角獎。(美聯社)

「小丑：雙重瘋狂」（Joker: Folie a Deux）21日入圍 7項金酸莓獎（Razzies），成為這項諷刺意味濃厚的年度最差電影清單的最大苦主。

中央社引述法新社報導，以音樂劇形式拍攝的「小丑：雙重瘋狂」，是2019年強片「小丑」（Joker）第2章，卻在本屆金酸莓獎中入圍年度最爛電影和最爛續集片。

之前以「小丑」登上奧斯卡 影帝的瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix），這次則以「小丑：雙重瘋狂」入圍金酸莓最爛男主角獎；女神卡卡（Lady Gaga）同樣以這部續集片入圍最爛女主角獎。

「小丑：雙重瘋狂」製作成本遠遠高出「小丑」，票房卻只有2億美元，約是第1集的1/5，還被影評罵得體無完膚。

去年有許多備受期待的大片淪為票房毒藥，大導演法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）讓人看得一頭霧水的「大都會」（Megalopolis），以及女星達柯塔強生（Dakota Johnson）的超級英雄片「蜘蛛夫人」（Madame Web）在金酸莓獎也榜上有名，各入圍6項。

「雷根總統」（Reagan）和電玩改編的「邊緣禁地」（Borderlands）也都入圍6項金酸莓獎。

金酸莓獎得主是由約1200名成員投票選出。這個組織是任何電影迷都可以加入的搞怪團體，創建的目的就是故意與好萊塢 一連串自我感覺良好的絢麗頒獎典禮有所區隔。

好萊塢頒獎季壓軸的奧斯卡金像獎入圍名單，即將於23日揭曉。