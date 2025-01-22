觀影說劇╱性愛機器人突失控 完美玩物變恐怖情人

「完美伴侶」蘇菲柴契爾飾演性愛機器人，之後反撲成為恐怖情人。（圖／華納兄弟提供）

「新生代驚悚片女神」蘇菲柴契爾(Sophie Thatcher)在新作「完美伴侶」中飾演魯蛇男傑克奎德(Jack Quaid)的完美女友，之後卻搖身一變成為恐怖情人。最新預告終於揭曉她的真實身分，原來她是為男人量身訂製的性愛機器人，一場意外讓原本眾人稱羨的完美伴侶，開始失控互撕、爭奪感情主導權，電影犀利剖析男女截然不同的愛情觀，看得全場觀眾驚呼聲連連，直呼：「比『黑鏡』還驚悚。」

「完美伴侶」最新預告揭露片中美如仙女的蘇菲柴契爾，其實是依照男友理想型所打造的性愛機器人，不僅量身訂製五官、個性、造型，甚至連身材、性癖都完美符合男人的要求，只需要口頭指令，就能讓她兩眼發白、陷入「休眠」狀態，完全被另一半控制。然而在一次朋友聚會上，蘇菲柴契爾意外搶走男友手機，將自己「智商」指數從男友設定的40%，一口氣狂飆破百，也讓她從男人手中的玩物，瞬間反過來成為心狠手辣的恐怖情人，不僅狠心向魯蛇男友提分手，更直嗆「這裡沒你說話的份」，霸氣逆轉伴侶的權力關係，為這場感情發展再添變數。

「完美伴侶」由曾打造浪漫愛情經典電影「手札情緣」的新線影業製作，並跨界找來近年話題驚悚片「宿劫」的製片團隊聯手打造，搭上近年話題性十足的AI 機器人題材，刻畫出人類利用科技尋求慰藉的未來社會，竟可能面臨人工智慧 反撲的驚悚末日，更藉由一對情侶關係變質的可怕經歷，精準剖析年輕世代的愛情觀，將伴侶彼此相愛、又互相控制的矛盾關係，血淋淋地呈現在觀眾面前。