為川普就職典禮獻唱國歌 男高音背景曝光

克里斯多夫馬基歐在川普就職典禮上獻唱。(路透)

總統就職典禮免不了要演唱國歌和愛國歌曲；2021年，女神卡卡(Lady Gaga)在拜登的就職典禮上獻唱國歌，2013年碧昂絲(Beyoncé)為歐巴馬就職典禮獻唱，而在今年川普 總統的就職典禮上，則是由男高音克里斯多夫馬基歐(Christopher Macchio)在典禮上表演。

現年46歲的克里斯多夫馬基歐在紐約市曼哈頓 長大，是一名歌劇 演唱家，也是男高音超級樂團New York Tenors的成員。他就讀曼哈頓音樂學院(Manhattan School of Music)，2014年加入New York Tenors。

克里斯多夫馬基歐發行過兩張音樂專輯，分別為2010年的「Dolci Momenti」，以及2020年的「Oh Holy Night」。

除了New York Tenors的表演外，克里斯多夫馬基歐也多次單獨在現場電視轉播節目中表演，包括2020年的Celebrity Fight Night，以及2020年共和黨全國大會(Republican National Convention)在白宮的表演，在一次競選集會上，川普形容克里斯多夫馬基歐是「全世界最偉大的歌劇演唱家之一」。

他還參與過幾部電影，在2024年電影「天使之心」(Cabrini)飾演歌手喬凡尼(Giovanni)，在2023年喜劇劇情片「Don Q」中以他自己的身分露面。

在Instagram帳號的個人簡介中，克里斯多夫馬基歐稱自己是「美麗音樂凝聚力量的堅定信仰者」。他日前曾發文：「懷著深深的謙卑與感激，我接受了川普總統親切的邀請，在第47任總統就職典禮上演唱國歌。」