62歲黛咪摩爾熱戀中 新男友是小21歲安德魯加菲爾德

黛咪摩爾驚爆和安德魯加菲爾德戀愛中。(美聯社)

62歲好萊塢女星黛咪摩爾(Demi Moore)日前才以電影「懼裂」(The Substance)拿下金球獎 喜劇類最佳女主角，從影45年的她，首度證明自己不是「花瓶」，讓外界紛紛送上祝福。不過，隨著事業再創高峰，黛咪摩爾也傳出疑似有了新戀情，對象是小21歲的「第二代蜘蛛人」安德魯加菲爾德(Andrew Garfield)。

姐弟戀對黛咪摩爾不是新鮮事，最新消息是，有一段在金球獎會場內的影片在網路上瘋傳，內容是黛咪摩爾和41歲的安德魯加菲爾德互動親密，安德魯低頭和黛咪講話，有傳言稱兩人正在祕密戀愛，影片中他們緊密地交談並專注地凝視著對方的眼睛，她也握著他的手。

英國「每日郵報」報導，一直有收到爆料指他們正在約會，「安德魯就住在她位於愛達荷州 太陽谷的家中」，網友則樂見其成，希望這一切都是真的，「她值得真愛，好好再愛一次」。

黛咪摩爾曾歷經三度婚姻，她18歲時就嫁給大她12歲的音樂家佛萊迪摩爾(Freddy Moore)，兩人四年後離婚。第二段婚姻在她25歲時，嫁給大她7歲的影星布魯斯威利 (Bruce Willis)，兩人育有三名女兒，13年後兩人離婚。第三段婚姻則是從戀愛時就備受媒體矚目的姐弟戀，她與小她16歲的影星艾希頓庫奇(Ashton Kutcher)結婚8年，最終因男方出軌畫下句點。