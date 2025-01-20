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潔西卡艾芭斬16年婚 1億身家前夫可拿一半「大贏家」

記者陳穎／即時報導
潔西卡艾芭(右)和製片人凱許華倫終結16年婚姻。(美聯社)
潔西卡艾芭(右)和製片人凱許華倫終結16年婚姻。(美聯社)

43歲女星潔西卡艾芭 (Jessica Alba)和結婚15年的電影製片人老公凱許華倫 (Cash Warren)驚爆離婚！根據「TMZ」報導，他們兩人已經分居，正在辦理離婚手續，潔西卡艾芭日前也證實婚姻走到盡頭。她在社群表示，這段婚姻是一場「伴隨成長與變化的旅程」，兩人將以愛與尊重邁向新篇章，希望外界給3個孩子隱私空間。

潔西卡艾芭和凱許華倫於2008年5月結婚，育有2女1子，分別是16歲的女兒Honor、13歲的女兒Haven，以及7歲的兒子Hayes。雖然兩人和平離婚，但要分割財產可能就令人頭大，原因是潔西卡艾芭除了是女演員之外，她也是一個成功的企業家，創立的「誠實公司」專注於環保和無毒家庭護理產品，2015年業績高達到17億美元，而她的淨資產約為1億美元。

據了解，潔西卡艾芭和華倫並未公開詳細的婚姻財產協議，但雙方如果沒有簽署婚前協議的話，潔西卡艾芭這一次離婚恐得分出一半家產給前夫。不過潔西卡艾芭的IG還有分享去年聖誕節全家一起歡度佳節的幸福照，幾天前還一起到環球影城幫兒子慶生，外界猜測或許是為了孩子，夫妻倆並未交惡，或許不會為了錢而撕破臉。

華倫 聖誕節 環球影城

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