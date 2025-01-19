潔西卡艾芭16年婚姻玩完 財產分割或成難題

潔西卡艾芭被指離婚代價可能非常高。(路透資料照片)

女星潔西卡艾芭(Jessica Alba)去年即傳出與電影製片丈夫華倫 (Cash Warren)分居，日前更透過Instagram親自證實16年婚姻已結束。有離婚律師認為，由於女方婚後開公司賺錢，身價不斐，如果雙方沒有簽婚前協議，艾芭離婚代價可能非常高。

每日郵報報導，43歲的艾芭與45歲的華倫已經聘請律師辦理離婚手續，並處理價值千萬元的比佛利山 豪宅；艾芭與華倫2008年5月結婚，婚後育有三名子女，分別是16歲長女霍諾(Honor)、13歲次女海文(Haven)和7歲兒子海耶斯(Hayes)。

艾芭婚後收入不僅來自於個人演藝事業，如主演「深海尋寶」(Into the Blue)、「萬惡城市」(Sin City)和「驚奇4超人」(Fantastic Four)等多部電影，還合夥創辦線上購物公司Honest Company, Inc.，成為傑出女企業家，該公司目前市值約6億4000萬元。

由於艾芭與丈夫身價懸殊，紐約離婚律師萊沃里斯(Yonatan Levoritz)指出：「結婚17年後，沒錢的一方可能可以拿到贍養費或撫養費。」如果雙方簽有婚前協議，離婚手續會較容易一些；如果沒有，屆時必須對企業估價再進行分割，因此可能會出現產權被收購情況。

萊沃里茨也透露備受矚目的離婚案件，雙方名下的房地產 往往成為離婚爭議點；而且離婚中的父母還得兼顧子女隱私權。」