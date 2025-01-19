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卡麥蓉息影10年復出 親吐：我想和娛圈最有才華男人一起演出

記者陳穎╱綜合報導
卡麥蓉狄亞(左)和傑米福克斯在新片「特務再出發」扮演夫妻。(歐新社)
卡麥蓉狄亞(左)和傑米福克斯在新片「特務再出發」扮演夫妻。(歐新社)

卡麥蓉狄亞（CameronDiaz）自2014後就沒有拍戲，2018年公開宣布退休，暌違10年突然推出新作品「特務再出發」（Back in Action），外界無不好奇她復出的原因。她在「格雷厄姆·諾頓秀」節目中直言：「如果我要每天離開家人10個小時，我想和娛樂界最有才華的男人一起演出。」她指的正是奧斯卡影帝傑米福克斯(Jamie Foxx)。

卡麥蓉和歌手老公與育有5歲女兒，和10個月大的兒子，這10年都很享受家庭生活。她表示，「我有10年沒有關注任何事情，不接任何活動和劇本，然後我收到了這個劇本，我想也許是時候了，10年後這扇門竟然為我敞開，真是太神奇了。我愛我和家人在一起的這10年，但我想，『如果我讓這一切消失，如果我不再參與，如果我不給它一個機會，我就是個傻瓜。』我對能再度演出電影真的很感激。」

卡麥蓉和傑米福克斯在「特務再出發」飾演退休特務，養育兩個孩子，當兩人的身分曝光，無法再繼續安然過生活而被迫帶著孩子逃亡，身為前臥底特務的兩人只好重出江湖。兩人在片中寶刀未老，飛車追逐、槍林彈雨、近身肉搏，甚至飛機失控撞上冰山也都難不倒兩人，而兩人發現原來自己還是當特務的料。

卡麥蓉狄亞曾演出「摩登大聖」(The Mask)、「哈拉瑪莉」(There's Something About Mary)和「霹靂嬌娃」(Charlie's Angels)等經典電影，不過自從她閃嫁班吉麥登（BenjiMadden）後就沒有新作。

卡麥蓉狄亞曾表示，會那麼早退休的最大原因是，演戲占據太多的時間，也耗費太多精力，使自己無法過好生活。退休後享受天倫之樂的她，曾公開自己的家庭生活，並強調這是自己做過「最充實的事情」。

退休 奧斯卡

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