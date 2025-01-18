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去年串流音樂4.8兆次創新高 泰勒絲等流行女歌手稱霸

編譯徐薏茹／綜合報導
泰勒絲。（美聯社資料照片）
泰勒絲。（美聯社資料照片）

Luminate的「2024年終報告」(2024 Year-End Report)顯示，去年全球音樂產業達到4.8兆次的串流播放量，創下單年新高紀錄，與2023年創下的紀錄相比再增長14%。

美國的點播音樂串流增長6.4%，總計1.4兆次。

現代音樂是促進播放量成長的推動力，美國79.5%的播放量來自2010年或之後發行的歌曲，2020年至2024年發行的歌曲幾乎占全部串流播放量的一半。

2024年年中，Luminate確定拉丁音樂成為美國串流音樂成長最快的歌曲類別，比2023年夏季增長15.1%，接續之後的是流行樂、搖滾樂和鄉村樂。

不過半年的時間可以出現很大的變化，現在市場由流行樂主導，搖滾樂、拉丁樂接續其後。

Luminate音樂洞察和產業關係副總馬科內特(Jaime Marconette)說：「我們在美國看到一些有趣的趨勢。」

「上半年，拉丁音樂是美國串流音樂成長最快的歌曲類型，然而，由於下半年串流音樂動態的變化，流行音樂拿下第一名，女性獨唱歌手帶領流行音樂的增長，她們的音樂串流播放量在美國前百大流行歌手中占了近三分之二。」

稱霸美國流行音樂串流市場的六位女歌手為泰勒絲(Taylor Swift，128億次)、怪奇比莉(Billie Eilish，44.6億次)、莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter，37.1億次)、亞莉安娜(Ariana Grande，31.2億次)、奧莉維亞羅德里戈(Olivia Rodrigo，27.6億次)、查普爾羅恩(Chappell Roan，24.9億次)。

全球前十大串流歌曲也部分反映女歌手稱霸音樂市場的現象。

儘管流行樂主導音樂市場，但如同2023年，R&B和嘻哈音樂(hip-hop)在美國的整體音樂串流產業中仍領先，占全國四分之一以上的串流播放量。

2024年饒舌和R&B的點播音樂串流播放量為3416.3億次，搖滾為2342.2億次，流行樂為1654.9億次，鄉村樂為1175.8億次，拉丁音樂為1130.2億次。

怪奇比莉。(路透資料照片)
怪奇比莉。(路透資料照片)
莎賓娜卡本特。(取材自 YouTube)
莎賓娜卡本特。(取材自 YouTube)

泰勒絲

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