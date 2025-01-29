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曾是貝克漢準媳 「超殺女」出櫃1個月就官宣訂婚

記者陳穎／綜合報導
「超殺女」克蘿伊摩蕾茲(左)和女模凱特哈里森相戀6年。（取材自Instagram）
「超殺女」克蘿伊摩蕾茲(左)和女模凱特哈里森相戀6年。（取材自Instagram）

「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chlöe Grace Moretz）日前分享13張照片，慶祝2025年的到來，其中一張照片可見她手上有超大鑽戒，牽著的伴侶凱特哈里森（Kate Harrison）的手上有同款鑽戒，兩人似乎已經確定攜手終身的消息立刻引發廣泛關注。

今年27歲的美國女演員克蘿伊摩蕾茲，因曾演出「特攻聯盟」（Kick-Ass）的「超殺女」紅透全球，她更曾與英國足球大衛貝克漢的長子布魯克林相戀，可是在2018年抓包男友偷吃而分手，布魯克林現在則已婚，克蘿伊也找到自己的幸福。

克蘿伊後來轉性愛女生，與女模凱特哈里森女友愛情長跑6年後，克蘿伊在去年11月大方在社群IG公開出櫃。今年才一開始，她更宣布和女友訂婚，兩人手上戴著同款巨大鑽戒，滿滿粉紅泡泡。

克蘿伊摩蕾茲日前更新13張生活照，可見她度過了非常充實的2024年，參加了許多活動、探訪大自然，更和女友帶著愛犬四處遊樂，其中一張照片她們站在海邊，兩人無名指上戴著同款鑽戒並輕牽在一起，配文寫道：「最幸福的新年，非常感謝今年帶來的一切，遇見的人、走過的地方、我們的家人、健康與愛，祝大家在新的一年有個平和的開始。」

克蘿伊摩蕾茲和凱特哈里森是否已訂下終身，克蘿伊摩蕾茲的經紀團隊尚未對此發表官方回應。

「超殺女」克蘿伊摩蕾茲和女模凱特哈里森宣布訂婚。（取材自Instagram）
「超殺女」克蘿伊摩蕾茲和女模凱特哈里森宣布訂婚。（取材自Instagram）

凱特 布魯克林 足球

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