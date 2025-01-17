我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華生遭群毆反勸轉學 校方：無權強制施暴學生轉學

美國TikTok難民湧小紅書稱中國網民「好友善」 CNN：蜜月期短暫

觀影說劇／宅男遇上恐怖情人 「完美伴侶」太驚悚

記者陳穎／綜合報導
蘇菲柴契爾因「完美伴侶」被網友喻美國版「富江」。(圖／華納兄弟提供)
蘇菲柴契爾因「完美伴侶」被網友喻美國版「富江」。(圖／華納兄弟提供)

「新生代驚悚片女神」蘇菲柴契爾（Sophie Thatcher）主演電影「完美伴侶」(Companion)，日前公布的海報中，只見她與男友相擁，卻兩眼翻白、露出詭異微笑的神情，讓人看得雞皮疙瘩，在網路上掀起熱議。

除了參演過「黃蜂」(Yellowjackets）、「異教詭屋」(Heretic)等影視作品的蘇菲柴契爾，以熱門影集「黑袍糾察隊」打響名號的男星傑克奎德（Jack Quaid），則再度演出魯蛇形象，將愛耍小聰明、又帶點色慾的宅男角色詮釋地淋漓盡致。片中他和蘇菲柴契爾於超市偶遇，當場天雷勾動地火，成為眾人稱羨的完美伴侶，不料一場聚會竟意外揭露這段感情背後的驚人真相。

雖然正式預告已經透露蘇菲柴契爾飾演的是機器人，但傑克奎德表示故事內容遠比預告中展示來得還要多，「這是我讀過的最好的劇本之一，我完全沒預料到任何轉折，但這部電影並不一定只是依賴於一個重大劇情曝光，而是每個轉折都非常新穎。」

導演漢考克德魯（Drew Hancock）解釋，願意提前曝光蘇菲柴契爾飾演的角色是機器人，「可以提前避免人們將它低估為另一部普通的機器人電影」，大家可能會覺得像是「窒友梅根」(M3GAN)、「超完美家政婦」(Subservience)，「是的，這是一部機器人電影，但它不像現在上映的其它機器人電影，不是在說『人工智慧失控』，而是『人工智慧成功發揮功用』的故事。」

人工智慧 梅根

上一則

向佐自爆：認真演戲也沒用 被當小丑嫌誇張

下一則

戲說從頭／與李現醉臥花叢被抓包 楊紫喊：只是金錢關係

延伸閱讀

「藍絲絨」名導大衛林區去世 史蒂芬史匹柏緬懷「獨特的夢想家」

「藍絲絨」名導大衛林區去世 史蒂芬史匹柏緬懷「獨特的夢想家」
芝加哥「台灣同志驕傲影展」首登場 近百人支持

芝加哥「台灣同志驕傲影展」首登場 近百人支持
著名導演大衛林區去世 享年78歲

著名導演大衛林區去世 享年78歲
停車場空無一人…票房滑鐵盧虧慘 宋仲基忍不住淚灑戲院

停車場空無一人…票房滑鐵盧虧慘 宋仲基忍不住淚灑戲院

熱門新聞

工藤靜香(左)和劉宇寧合唱「最初的夢想」中日版本。圖/摘自微博之夜

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

2025-01-11 11:27
張雅欽在「古相思曲」中明顯纖瘦不少。(取材自微博)

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

2025-01-14 20:31
李冰冰(中)、趙麗穎(左)、黃曉明的後台互動，引起話題。(取材自微博)

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

2025-01-13 06:00
楊紫飾演的何惟芳擅長培育牡丹。(取材自微博)

新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王

2025-01-11 20:29
「甄嬛傳」果郡王、安陵容、皇后娘娘、甄嬛的飾演者李東學、陶昕然、蔡少芬、孫儷亮相舞台。(取材自新京報)

「甄嬛傳」13年後再聚首 孫儷最難忘「嬛嬛初入宮」

2025-01-13 19:06
謝霆鋒近日帶著2個子到日本旅遊滑雪。（取材自微博)

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

2025-01-08 07:00

超人氣

更多 >
川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」

川普將「光速」遣返無證客 3.8萬中國公民列「可驅逐」
輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

輝達需要更大的據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部
退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點

退休族遠離佛羅里達 未來10年這5州成熱點
Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？

Uber司機貼出一長串乘車規矩 全文大寫網熱議：是在罵人？
TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響

TikTok怒了 將主動關閉美國App 1.7億舊用戶恐受影響