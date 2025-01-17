觀影說劇／宅男遇上恐怖情人 「完美伴侶」太驚悚

蘇菲柴契爾因「完美伴侶」被網友喻美國版「富江」。(圖／華納兄弟提供)

「新生代驚悚片女神」蘇菲柴契爾（Sophie Thatcher）主演電影「完美伴侶」(Companion)，日前公布的海報中，只見她與男友相擁，卻兩眼翻白、露出詭異微笑的神情，讓人看得雞皮疙瘩，在網路上掀起熱議。

除了參演過「黃蜂」(Yellowjackets）、「異教詭屋」(Heretic)等影視作品的蘇菲柴契爾，以熱門影集「黑袍糾察隊」打響名號的男星傑克奎德（Jack Quaid），則再度演出魯蛇形象，將愛耍小聰明、又帶點色慾的宅男角色詮釋地淋漓盡致。片中他和蘇菲柴契爾於超市偶遇，當場天雷勾動地火，成為眾人稱羨的完美伴侶，不料一場聚會竟意外揭露這段感情背後的驚人真相。

雖然正式預告已經透露蘇菲柴契爾飾演的是機器人，但傑克奎德表示故事內容遠比預告中展示來得還要多，「這是我讀過的最好的劇本之一，我完全沒預料到任何轉折，但這部電影並不一定只是依賴於一個重大劇情曝光，而是每個轉折都非常新穎。」

導演漢考克德魯（Drew Hancock）解釋，願意提前曝光蘇菲柴契爾飾演的角色是機器人，「可以提前避免人們將它低估為另一部普通的機器人電影」，大家可能會覺得像是「窒友梅根 」(M3GAN)、「超完美家政婦」(Subservience)，「是的，這是一部機器人電影，但它不像現在上映的其它機器人電影，不是在說『人工智慧 失控』，而是『人工智慧成功發揮功用』的故事。」