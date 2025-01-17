「到我們為止」性騷爭議升溫 巴爾多尼控告「死侍」夫婦

布蕾克萊芙莉(左)和丈夫萊恩雷諾斯遭到提告。(路透資料照片)

圍繞著黑色愛情喜劇「到我們為止」(It Ends With Us)的激烈法律戰出現新進展，電影男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼(Justin Baldoni)在16日，對電影女主角布蕾克萊芙莉(Blake Lively)和她丈夫、「死侍」萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)提告，指控他們誹謗和敲詐勒索。

巴爾多尼和電影製作公司Wayfarer Studios向紐約聯邦法院提起訴訟，求償至少四億元，其中包括了未來收入損失。起訴書中指控萊芙莉和雷諾斯，劫持「到我們為止」電影的製作與營銷，並操控媒體，用假造的性騷擾 和其他騷擾指控來抹黑巴爾多尼和其他製作人員。

「這是個重點在於，世上最有權勢的兩位明星，利用其巨大的權力，從導演和製片公司手中偷走一整部電影的案件，」起訴書寫到，「然後，當萊芙莉和雷諾斯的行動未能為他們贏得他們認為應得的讚譽時，他們就把怒火發洩到他們選擇的代罪羔羊身上。」

在此訴訟的兩周前，萊芙莉和雷諾斯與其他幾位電影相關人士聲稱，當她公開了自己在片場受到的待遇後遭到了報復；而在不久之前，巴爾多尼才剛對「紐約時報 」提出告訴，指控該媒體與萊芙莉合作誹謗他。

同樣被列為被告的萊芙莉和雷諾斯公關萊斯莉斯隆，並未回覆尋求評論的電子郵件；紐約時報則是堅信自家的報導，並表示計畫對這起訴訟「大力辯護」。

「到我們為止」改編自科琳胡佛(Colleen Hoover)小說，在2024年8月上映，首映票房收入達5000萬元，是一部涉及了家庭暴力的浪漫喜劇電影。

起訴書寫到：「令人心碎的是，巴爾多尼多年前設想的一部，透過講述家庭暴力倖存者故事來向他們致敬，並懷抱著想對世界帶來正面影響崇高目標的電影，現在卻因為萊芙莉的殘忍行為，變得面目全非。」