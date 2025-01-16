我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈停火川普、拜登誰是功臣？邀功 以總理這樣說

野火後被問最多：我房子沒被燒，保費也跟漲？

屋主不爽影迷亂入 「慾望城市」凱莉公寓加裝鐵柵欄

編譯盧思綸／綜合報導
「慾望城市」女主角凱莉公寓一樓階梯的取景地，經常有影迷無視屋主禁入招牌，踩上階梯打卡拍照。（取材自X平台）
「慾望城市」女主角凱莉公寓一樓階梯的取景地，經常有影迷無視屋主禁入招牌，踩上階梯打卡拍照。（取材自X平台）

經典時尚神劇「慾望城市」(Sex and the City)女主角凱莉公寓一樓階梯的取景地，經過紐約市地標保護委員會批准，將在前門加裝一道鐵鑄柵欄，希望解決影迷越來越嚴重的亂入問題，尤其隨著社交媒體的興起，已經讓屋主不勝其擾。

這座樓梯位於西村貝里街66號(66 Perry Street)，自從2000年代初期成為「慾望城市」取景地後，便吸引了大量粉絲慕名而來。

然而，這不僅對當地社區帶來人流擁擠的問題，也讓屋主樂玻(Barbara Lorber)深感困擾。她表示，隨著影迷爭相拍照，樓梯前經常聚集大量人群，甚至無視台階上「禁止入侵」牌子，踩上階梯打卡，嚴重干擾她和住戶的日常。

在紐約市地標保護委員會的聽證會上，樂玻淚訴，增設一道柵欄是為了保護她的建築和住戶免受這些打擾。她坦言，「這棟房子不應該加裝圍欄門，但遺憾的是，這棟19世紀末的美麗建築，在現代社會中，確實需要更多的保護」。

貝里街66號所在的格林威治村是紐約市的歷史保護區，任何對建築外觀的改動都需要經過市政府的批准。因此，樂玻在提交申請時，保證新建的柵欄將完全符合該區域的歷史風格，並且設計將保持建築的真實歷史風貌。她於1979年購下這座三戶住宅，並在提交的提案中承諾將圍欄設計與現有的歷史風格相協調。

在建築師克魯茲(Isidoro Cruz)展示他的設計方案後，委員會一致同意這項提案，但有些成員建議簡化柵欄設計，避免過於繁複的裝飾。最終，經過調整後，這座鐵鑄柵欄將成為保護建築的一部分，並且不會破壞原有的歷史風貌。

在聽證會結束後，樂玻再次向粉絲呼籲，「你們可以在街上拍照，但請不要進入我們的私人空間，爬上我們的窗戶」，期許能幫助恢復公寓周邊的安寧。

紐約市 克魯茲

上一則

中國商家打「紀念瓊瑤」撈錢 狗血謠言讓媳婦怒發聲明

下一則

突被利菁爆兒生父 謝金燕「欲哭無淚」：姐姐不要怕

延伸閱讀

準司法部長邦迪強調效忠與捍衛川普

準司法部長邦迪強調效忠與捍衛川普
《慾望城市》凱莉公寓加裝鐵柵欄 屋主不爽影迷「侵門踏戶打卡」

《慾望城市》凱莉公寓加裝鐵柵欄 屋主不爽影迷「侵門踏戶打卡」
諾羅病毒肆虐 市衛生局籲市民小心

諾羅病毒肆虐 市衛生局籲市民小心
常被丟披薩 絕命毒師住宅喊價400萬求售 逾市價10倍

常被丟披薩 絕命毒師住宅喊價400萬求售 逾市價10倍

熱門新聞

工藤靜香(左)和劉宇寧合唱「最初的夢想」中日版本。圖/摘自微博之夜

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

2025-01-11 11:27
謝霆鋒近日帶著2個子到日本旅遊滑雪。（取材自微博)

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

2025-01-08 07:00
李冰冰(中)、趙麗穎(左)、黃曉明的後台互動，引起話題。(取材自微博)

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

2025-01-13 06:00
張雅欽在「古相思曲」中明顯纖瘦不少。(取材自微博)

怕美過楊紫？「國色芳華」縣主為戲增重… 被起底演過這部黑馬劇

2025-01-14 20:31
蘇永康曾經有著「香港情歌王子」之稱。(取材自微博)

曾自嘲過氣…「香港情歌王子」開唱 傳門票打4折仍無人問津

2025-01-08 21:55
楊紫飾演的何惟芳擅長培育牡丹。(取材自微博)

新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王

2025-01-11 20:29

超人氣

更多 >
這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款

這2種帳單 退休族絕不要設定自動付款
華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」
女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用

女兒杜拜搭救護車送急診 沈春華公開當地醫療費用
為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計

為何有些房子挺過野火侵襲？除了運氣還有防火設計
空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料

空姐老實說：在飛機上千萬別喝的飲料