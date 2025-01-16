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洛杉磯野火燒不停 奧斯卡恐97年來首度取消頒獎

記者陳穎、編譯徐薏茹／綜合報導
第97屆奧斯卡金像獎改為1月23日發表入圍名單，但也有可能面臨取消的命運。(美聯社)
第97屆奧斯卡金像獎改為1月23日發表入圍名單，但也有可能面臨取消的命運。(美聯社)

加州洛杉磯7日起野火肆虐，造成至少25人死亡，上萬棟房屋損毀，數十萬人無家可歸。2025年第97屆奧斯卡金像獎，本預定在17日公布入圍名單，但因為由於洛杉磯嚴重野火肆虐，日前宣布入圍名單公布日期從17日延遲到19日。但因狀況嚴重，又再宣布延遲到23日線上公布。

不過，最新「太陽報」報導，因為野火造成巨大災難，奧斯卡頒獎典禮可能會面臨史上第一次被取消的命運。報導指出，由湯姆漢克斯(Tom Hanks)、梅莉史翠普(Meryl Streep)、史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)和艾瑪史東(Emma Stone)等一線明星領導的奧斯卡金像獎官方委員會每天都在關注事態發展，一項秘密「應急策略」已到位，可能會直接取消3月2日的頒獎典禮。

知名人士表示：「董事會目前主要擔心的是，當許多洛杉磯人正在應對心碎和難以想像的損失時，舉辦奧斯卡是否表現得像是在慶祝？當然，即使大火在下周熄滅，現實情況是這座城市仍然受到傷害，並且將在幾個月內應對這種痛苦，氣氛根本不適合舉辦大型慶祝活動。」

另外，各工會及主辦單位幾乎每日更新頒獎典禮的相關資訊，以下是目前各大典禮的概況。

美國製片人工會Producers Guild、美國編劇工會Writers Guild獎提名

延期，暫無新日期

美國編劇工會原定1月8日公布入圍名單，延期至1月13日，接著宣布無限期延後；美國製片人工會原定1月10日公布劇情長片入圍名單，延期至1月12日，隨後又延期至本周，日期未定。

評論家選擇電影獎Critics Choice Awards

1月26日

原定1月12日於聖莫尼卡Barker Hangar舉行，該活動場地距離野火肆虐的「寶馬山花園」(Pacific Palisades)僅幾哩的距離。

頒獎典禮將透過電視頻道E!直播，雀兒喜・韓德勒(Chelsea Handler)擔任主持人。

葛萊美獎Grammy Awards

2月2日

葛萊美獎11月已經公布提名，日程大多未受影響。但部分相關活動已經取消，環球音樂集團(Universal Music Group)停止所有相關活動，包括Artist Showcase和慶功宴，表示將把資源改用於野火恢復救援。

典禮將在CBS直播，主持人尚未公布。

製片人工會獎PGA&導演工會獎DGA

2月8日

兩個獨立的頒獎典禮都不會透過電視轉播，2月8日都將在洛杉磯舉行。

入圍 奧斯卡 洛杉磯

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