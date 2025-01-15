觀影說劇╱黛咪摩爾首封后 盼能再擁這顆星星

黛咪摩爾在「懼裂」有大膽裸露，演技大突破。(圖／Catchplay提供)

好萊塢 女星黛咪摩爾(Demi Moore)以「懼裂」(The Substance)勇奪金球獎 電影喜劇類影后，她在片中飾演的過氣女星伊莉莎白，年輕時曾是好萊塢最火紅的巨星，邁入中年後人氣與名聲大不如前，身在外貌至上的演藝圈，使她不得不想盡辦法變得更美、更年輕。

曾貴為好萊塢片酬最高女星，黛咪摩爾卻始終沒有機會像伊莉莎白一樣在星光大道 上擁有自己的星星徽章，她也坦言如果有機會在星光大道留名也算是美事一樁，她說：「如果可以的話那一定很美好，我時不時會想到這件事，不是為了我自己，更多是為了讓我的孩子和孫子女們留念。我很喜歡片中呈現星星徽章的意義，象徵著角色最初的渴望。如果能在這部片之後獲得一顆星星，那會是很棒的時機！」

黛咪摩爾憑電影「懼裂」獲獎，最開心的人就是導演柯洛里法吉特(Coralie Fargeat)了，她激動表示：「這就是我拍這部電影的初衷！我想傳達的是，女人不應該被青春或美貌所定義，而應該被她的作為所認可，而黛咪完成了這麼多成就，這也深刻反映了社會的眼光，我認為，對於此片所傳達的訊息，這個獎就是最棒的肯定。

這部作品的誕生並不容易，因為我堅持以自己的方式來呈現——喧囂、極端、充滿暴力，幾乎沒有人願意支持。但正因如此，看到她站上舞台，為這份不妥協的願景發聲，並勇敢承擔與我同行的所有風險，讓我感到無比欣慰與感激。」而憑突破性演出繼續橫掃獎季的黛咪摩爾，也是目前奧斯卡影后呼聲最高的女星之一。