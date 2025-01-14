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新版「狼人」來了 特效妝花七小時超狂變身

記者陳穎／綜合報導
克里斯托福阿波特在「狼人」中出現怪異症狀。(圖／UIP提供)
克里斯托福阿波特在「狼人」中出現怪異症狀。(圖／UIP提供)

「隱形人」(The Invisible Man)導演雷沃納爾(Leigh Whannell)執導的新版「狼人」(Wolf Man)，找來曾入圍金球獎的克里斯托福阿波特(Christopher Abbott)化身新版「狼人」，在特效化妝的加持下，克里斯托福共經歷了七個階段的身體轉變，其中包括兩個化妝階段和五個特效化妝階段。

雷沃納爾希望這部電影能夠向1941年環球經典電影「狼人」的原創化妝師致敬，該片由小朗錢尼(Lon Chaney, Jr.)主演，片中狼人標誌性的化妝由傳奇化妝師傑克皮爾斯(Jack Pierce)設計，「如果你想到1931年鮑里斯卡洛夫在「科學怪人」中的造型，或是1941年小朗錢尼在「狼人」中的造型，這些都是當時觀眾從未見過的角色形象。」

新版「狼人」的標誌性外觀必須反映布雷克轉變過程中的不同階段，從各種不同的隱形眼鏡和犬齒，到日益惡化的皮膚和無法癒合的傷口，這些轉變代表了布雷克逐漸喪失人性的過程。

男主角克里斯托福也表示，自己被特效化妝團隊的作品驚呆了，「我們在開始拍攝任何戲份之前就必須花六到七個小時進行特效化妝，這個過程為我在這一天的拍攝工作設定了充滿能量的情緒和調性。」他大讚這些特效化妝師都表現得非常出色，「我也很幸運能和他們一起說說笑笑，這讓本來非常辛苦的過程變得好玩有趣。」

「狼人」描述克里斯托福飾演的布雷克，繼承了位於奧勒岡州鄉村的家族農舍，說服妻子夏莉特帶著他們的女兒一同離開繁忙的城市生活，享受一段短暫假期。然而，當這一家人到達農舍後便遭不明動物襲擊，倉促之下將自己困在屋內，但為時已晚。

布雷克不僅開始出現怪異症狀，性情也變得越來越暴躁，身體更逐漸扭曲成野獸般的模樣。此時，夏莉特必須在內外雙重威脅下，尋找逃離危險的方法，並思考「到底是屋內的恐怖更致命，還是外面的危險更可怕？」

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