茱莉亞羅勃茲成野火受災戶 豪宅遭竊怒爆粗口

茱莉亞羅勃茲的豪宅慘被洗劫一空。(路透資料照片)

加州洛杉磯 7日起野火肆虐，造成至少16人死亡，上萬棟房屋損毀，數十萬人無家可歸，同時也吞噬高級住宅區「太平洋帕利塞德」（Pacific Palisades）豪宅。茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)在馬里布擁有一間要價1000萬美元豪宅，雖然大火並沒有吞噬豪宅，但因為保全系統全部失靈，竟成為宵小的目標。

57歲茱莉亞羅勃茲以「麻雀變鳳凰」、「新娘不是我」等作品成為一線女星，她一直都以好脾氣著稱，但她對這些趁火打劫之人非常不恥，罕見動怒在IG直接爆粗口：「FXXX搶劫者！」顯然當地除了大火問題、物資缺乏之外，治安也開始成為一大隱憂。

據悉，洛杉磯野火災情慘重，約有18萬人接獲撤離指示，但有人趁火行竊，闖入富人區豪宅偷東西。日前，洛杉磯郡警長魯納已經給過警告，小偷強盜行竊都將被逮捕起訴，截至日前，至少20多人在野火疏散區內行竊被捕，且預計落網人數還會持續上升。

這把火也燒到第97屆奧斯卡金像獎，本預定1月17日公布入圍名單，但由於洛杉磯嚴重野火肆虐，奧斯卡投票 者（其中許多人居住在南加州）需要更多時間整頓家園和投票，在9日宣布投票截止日期推遲兩天，從1月12日星期日延到至1月14日，而入圍名單公布日期也會從17日延遲到19日。

但因為災情嚴重，如今又宣布要延遲到23日公布，而且改為線上宣布，不會有任何媒體到場，目前頒獎典禮還是預定在3月2日舉辦。