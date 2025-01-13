我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PayPal假帳單 每年寄給數百萬人行騙 教您拆招

跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

好萊塢遭野火毒打「取消頒獎季」呼聲愈來愈高

中央社／洛杉磯12日綜合外電報導
洛杉磯野火肆虐的景象宛若好萊塢災難電影。（路透）
洛杉磯野火肆虐的景象宛若好萊塢災難電影。（路透）

洛杉磯野火肆虐的景象宛若好萊塢災難電影。洛城龐大娛樂圈近年來三番兩次遇挫，業界勞工原本就承擔不起另一場阻礙，如今又得動手計算這次大火造成的損失。

路透報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）說這次大火有可能是美國史上最具毀滅性的天災，迄今已造成至少24人喪生、數千棟住家損毀、10萬人撤離。

中央社引述法新社報導，演員、編劇、製作人等幕前幕後工作人員痛失家園；電影電視製播工作暫停；取消好萊塢頒獎季的呼聲也愈來愈高。

這場大火時機很糟。為這個地區帶來高達1150億美元經濟價值的好萊塢娛樂產業，先前已存在一些窘境，包括部分影視製作已因成本過高而出走，近年來的COVID-19大流行和罷工事件讓局勢雪上加霜。

娛樂業界周刊「綜藝」（Variety）文化兼活動資深編輯馬金（Marc Malkin）說：「好萊塢與各方一樣，因疫情吃足苦頭。現在加上野火肆虐，好萊塢等於又挨了一頓毒打」。

「沉默的羔羊」奧斯卡影帝安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）、「致命武器」系列片男星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）和喜劇泰斗比利克里斯托（Billy Crystal）等巨星都痛失家園。

而這只是冰山一角，在這座已數千棟住家付之一炬的城市中，有68萬人從事娛樂業或與娛樂業直接相關的服務業。

「實習醫生」（Grey's Anatomy）、「重返犯罪現場」（NCIS）、「天后與草莓」（Hacks）和「異塵餘生」（Fallout）等十多個在洛杉磯製播的電視影集，自大火發生以來就未再開機作業。

而大火引發的煙霧壟罩整個地區之下，就連希望在較遠處取景的拍片計畫都受影響。

作業何時恢復目前還沒有風聲。除後勤問題，娛樂圈必須考慮洛城在大火延燒之下，「恢復日常」的程度能有多大。

目前最棘手的莫過於剛起步的好萊塢頒獎季，一系列的時尚首映會、晚宴和頒獎典禮都暫時喊停。

影評人大獎（Critics Choice Awards ）在內的多場活動被往後延；女星潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）作品「最後的歌舞女郎」（The Last Showgirl）、英倫樂壇「壞小子」羅比威廉斯（Robbie Williams）傳記電影「更好的人」（Better Man）的洛杉磯首映上星期也都取消。

不只洛城，原定在美國另一端紐約舉行的「人生切割術」（Severance）首映會也喊卡。

連本屆奧斯卡入圍名單的電視轉播也已順延。

影集「天后與草莓」女星珍史瑪特（Jean Smart）甚至疾呼整季取消。她在照片分享平台Instagram寫道：「恕我直言，這次的好萊塢慶祝活動期內，我希望所有接下來要轉播幾個頒獎典禮的電視網，能認真考慮不轉播，將原本的收益捐贈給火災受害者和消防人員。」

然就算洛城目前沒有多少人有心思慶祝，馬金警告取消一整季將會對髮妝人員、侍者、司機和維安等人員帶來嚴重的漣漪效應。

他說：「是啊，就財務方面來說，（取消整季）影視名流當然OK。但你去想想所有參與這些頒獎典禮的工作人員，仰賴這份薪水的打工人士…這對他們打擊會很大。」

好萊塢 洛杉磯 奧斯卡

上一則

五月天等6年 大咖天后露面了 阿信讚爆：聲音寶藏

下一則

27歲女兒上圍傲人 「性感女神」鍾麗緹有接班人了

延伸閱讀

華郵：洛杉磯野火恐為元旦「小山火復燃」所致

華郵：洛杉磯野火恐為元旦「小山火復燃」所致
洛杉磯野火已24死 母載女遇火燒山 烈焰濃霧直逼

洛杉磯野火已24死 母載女遇火燒山 烈焰濃霧直逼
洛杉磯野火太嚴重 梅根Netflix節目延至3月播出

洛杉磯野火太嚴重 梅根Netflix節目延至3月播出
NBA／野火後主場迎敵 快艇教頭：希望帶給人們笑容

NBA／野火後主場迎敵 快艇教頭：希望帶給人們笑容

熱門新聞

工藤靜香(左)和劉宇寧合唱「最初的夢想」中日版本。圖/摘自微博之夜

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

2025-01-11 11:27
謝霆鋒近日帶著2個子到日本旅遊滑雪。（取材自微博)

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

2025-01-08 07:00
趙麗穎(中)帶林更新見閨密？他的表情令人玩味。(取材自微博)

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

2025-01-06 21:28
孫國豪(左起)、丁靜怡、粘嫦鈺和麥若愚分享秦漢和林青霞當年的愛情故事。(圖／JET提供)

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

2025-01-05 23:50
孟子義(左)、李昀銳讓不少網友以為「來到了婚禮現場」。(取材自微博)

以為來到婚禮現場… 「星光大賞」3對CP太甜了 他們被爆「在一起」

2025-01-04 20:32
澎恰恰(左起)、王彩樺及陽帆保證會讓歌迷回味無窮。圖／高雄流行音樂中心提供

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

2025-01-06 11:41

超人氣

更多 >
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼
「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼

「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼