好萊塢遭野火毒打「取消頒獎季」呼聲愈來愈高

洛杉磯野火肆虐的景象宛若好萊塢災難電影。（路透）

洛杉磯 野火肆虐的景象宛若好萊塢 災難電影。洛城龐大娛樂圈近年來三番兩次遇挫，業界勞工原本就承擔不起另一場阻礙，如今又得動手計算這次大火造成的損失。

路透報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）說這次大火有可能是美國史上最具毀滅性的天災，迄今已造成至少24人喪生、數千棟住家損毀、10萬人撤離。

中央社引述法新社報導，演員、編劇、製作人等幕前幕後工作人員痛失家園；電影電視製播工作暫停；取消好萊塢頒獎季的呼聲也愈來愈高。

這場大火時機很糟。為這個地區帶來高達1150億美元經濟價值的好萊塢娛樂產業，先前已存在一些窘境，包括部分影視製作已因成本過高而出走，近年來的COVID-19大流行和罷工事件讓局勢雪上加霜。

娛樂業界周刊「綜藝」（Variety）文化兼活動資深編輯馬金（Marc Malkin）說：「好萊塢與各方一樣，因疫情吃足苦頭。現在加上野火肆虐，好萊塢等於又挨了一頓毒打」。

「沉默的羔羊」奧斯卡 影帝安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）、「致命武器」系列片男星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）和喜劇泰斗比利克里斯托（Billy Crystal）等巨星都痛失家園。

而這只是冰山一角，在這座已數千棟住家付之一炬的城市中，有68萬人從事娛樂業或與娛樂業直接相關的服務業。

「實習醫生」（Grey's Anatomy）、「重返犯罪現場」（NCIS）、「天后與草莓」（Hacks）和「異塵餘生」（Fallout）等十多個在洛杉磯製播的電視影集，自大火發生以來就未再開機作業。

而大火引發的煙霧壟罩整個地區之下，就連希望在較遠處取景的拍片計畫都受影響。

作業何時恢復目前還沒有風聲。除後勤問題，娛樂圈必須考慮洛城在大火延燒之下，「恢復日常」的程度能有多大。

目前最棘手的莫過於剛起步的好萊塢頒獎季，一系列的時尚首映會、晚宴和頒獎典禮都暫時喊停。

影評人大獎（Critics Choice Awards ）在內的多場活動被往後延；女星潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）作品「最後的歌舞女郎」（The Last Showgirl）、英倫樂壇「壞小子」羅比威廉斯（Robbie Williams）傳記電影「更好的人」（Better Man）的洛杉磯首映上星期也都取消。

不只洛城，原定在美國另一端紐約舉行的「人生切割術」（Severance）首映會也喊卡。

連本屆奧斯卡入圍名單的電視轉播也已順延。

影集「天后與草莓」女星珍史瑪特（Jean Smart）甚至疾呼整季取消。她在照片分享平台Instagram寫道：「恕我直言，這次的好萊塢慶祝活動期內，我希望所有接下來要轉播幾個頒獎典禮的電視網，能認真考慮不轉播，將原本的收益捐贈給火災受害者和消防人員。」

然就算洛城目前沒有多少人有心思慶祝，馬金警告取消一整季將會對髮妝人員、侍者、司機和維安等人員帶來嚴重的漣漪效應。

他說：「是啊，就財務方面來說，（取消整季）影視名流當然OK。但你去想想所有參與這些頒獎典禮的工作人員，仰賴這份薪水的打工人士…這對他們打擊會很大。」