洛杉磯野火 昔日童星罹腦性麻痺來不及逃生 被燒死

童星出身的羅里賽克斯來不及逃生，被大火燒死。(取材X平台)

美國加州洛杉磯 野火肆虐，好萊塢明星的豪宅區也是重災區，而其中一名罹難者是童星出身的羅里賽克斯（Rory Callum Sykes）。他因罹患腦性麻痺，無法及時從火場中逃生，享年32歲。

羅里因為身體的狀況無法外出工作，現在的職業是職業遊戲玩家。根據外媒報導，羅里的母親發文表示，原本住在馬里布山的「電視演播室」莊園裡有一間小屋，大火來得又快又急，她試圖用軟管撲滅屋頂上的煤渣，但完全沒有效果，莊園在火災中被燒毀。

羅里媽媽心碎表示，在大火要燒進來時，羅里最後對她說：「妳快走。」但哪有一個媽媽真的會狠心離開。可是當時媽媽手已經骨折，無法抱起羅里。消防員救出她後再回去，但房子已全部燒毀，也來不及救出羅里。

另外，曾演出新版影集「花邊教主」(Gossip girl )的女星薩曼莎·蘿絲·鮑德溫 (Samantha Rose Baldwin)居住的公寓也難以倖免，但她在最後一刻竟然還是衝進屋內。外界一開始以為她是要搶救財物，結果她是為了營救自己的毛孩貓咪。

薩曼莎向英國每日郵報表示，她的父親衝到小學幫忙疏散孩童，她則衝勁公寓救貓，「我花了20分鐘才找到牠，因為貓已經躲到了沙發裡。我抓住牠，用毯子把牠包起來，然後把牠放進我的背包裡就趕快衝出來」。網友直呼，「寵物 也是家人，太感人了」、「真的是很有愛」。