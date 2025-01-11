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布蘭妮野火驚逃 派瑞絲、梅叔豪宅燒光 小班先衝前妻家

記者李姿瑩、編譯陳韻涵／綜合報導
派瑞絲(右)和布蘭妮都是受災戶。(取材自Instagram)
派瑞絲(右)和布蘭妮都是受災戶。(取材自Instagram)

美國洛杉磯野火延燒，大批好萊塢明星一夕間淪為受災戶，連夜跟著民眾撤離。希爾頓飯店千金 、名媛派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）在馬里布的豪宅被燒成廢墟，男星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）透露，自己的住所已毀於野火，小甜甜布蘭妮(Britney Spears)舉家開了4小時車逃到安全的飯店避難。

派瑞絲被拍下燒毀的家，畫面怵目驚心。她說：「這裡曾經是我們的家，無法形容那種心碎的感覺。一開始看到新聞時我極度震驚，如今站在這裡親眼目睹一切，我的心已碎成了百萬片。」

據TMZ報導，派瑞絲擁有多處房產，燒毀的豪宅不是她的主要住所，但她在文中提到，這裡有著她和丈夫與子女的珍貴回憶。派瑞絲正設法幫助災區有需要的人，也感謝消防員及急救人員的犧牲奉獻，「你們是真正的英雄」。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，曾榮獲奧斯卡最佳導演獎的影星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）透露，他在外地錄製喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目時，自己的住所已毀於洛杉磯野火災情。

他說道，自己在馬利布的房產「完全被燒毀」，並批評加州州長紐森（Gavin Newsom）的危機處理方式。

小甜甜布蘭妮報平安已經撤離到車程4小時外的飯店，終於能夠幫手機充電，祈禱所有人一切平安。班艾佛列克（Ben Affleck）同樣開車逃命，他先衝到前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）家把母子4人載走，拋下住不到半年的豪宅。

詹姆斯伍德接受電視採訪時說，自己前一天還在游泳池游泳，「隔天一切都沒了」。他講到姪女拿出撲滿要幫他們重建家園時，不禁潸然淚下。

數家好萊塢片廠暫停拍戲，環球影業(Universal Studios)關閉位於巴沙迪那(Pasadena)和寶馬山花園(Pacific Palisades)之間的主題樂園。

好萊塢露天劇場(Hollywood Bowl)和奧斯卡頒獎典禮舉辦地杜比劇院(Dolby Theater)附近的火勢已獲控制，所幸高調的好萊塢地標並未受損。

烈焰燒毀寶馬山特許高中的部分校區，該校曾是許多劇作的取景地，包括1976年恐怖片「魔女嘉莉」(Carrie)、2003年翻拍的「辣媽辣妹」(Freaky Friday)，以及2011年電視劇「少年狼」(Teen Wolf)。

派瑞絲希爾頓在馬里布的豪宅被燒成廢墟。(取材自Instagram)
派瑞絲希爾頓在馬里布的豪宅被燒成廢墟。(取材自Instagram)
曾榮獲奧斯卡最佳導演獎的影星梅爾吉勃遜透露，他在外地錄製喬羅根（Joe Roga...
曾榮獲奧斯卡最佳導演獎的影星梅爾吉勃遜透露，他在外地錄製喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目時，自己的住所已毀於洛杉磯野火災情。(路透)

好萊塢 奧斯卡 洛杉磯

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