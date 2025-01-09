黛咪摩爾果然沒過氣 再入圍演員工會獎有望衝奧

黛咪摩爾拿下金球獎音樂喜劇類最佳女主角獎後，又入圍演員工會獎。（美聯社）

2025美國演員工會獎（SAG Awards）公布入圍 名單，「裘莉 」安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、妮可基嫚（Nicole Kidman）、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、千黛亞（Zendaya）全部都沒有入圍，但是拿下金球獎 喜劇類最佳女主角的黛咪摩兒（Demi Moore），再度以「懼裂」（The Substance）順利入圍最佳女主角，有望再度拿下大獎，也更有機會入圍奧斯卡。

日本影星真田廣之主演的「幕府將軍」先奪下金球獎視帝，又再度入圍美國演員工會獎。（美聯社）

美國演員工會獎被視為奧斯卡重要風向球，電影類由「魔法壞女巫」（Wicked）獲得五項提名成為大贏家，電視類的大贏家是「幕府將軍」（Shōgun），一共入圍五項大獎，才剛在金球獎獲得視帝和最佳男配角的真田廣之和淺野忠信，這一次則要一同角逐爭視帝。

黛咪摩兒這次對手包括「魔法壞女巫」辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）、「毒王女人夢」（Emilia Pérez）卡洛斯賈斯康（Karla Gascón）、「艾諾拉」（Anora）麥琪麥迪遜（Mikey Madison），以及堪稱一大驚喜的「The Last Showgirl」潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）。

據悉，62歲的黛咪摩兒入行超過45年，第一次以演員身分獲獎，她日前獲頒金球獎時，特別提到，「宇宙告訴我，我還沒過氣」。

美國演員工會獎將於2月2日舉行，由克莉絲汀貝爾（Kristen Bell）擔綱主持。