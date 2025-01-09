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翹臀珍與小班達成離婚協議 天價綠鑽婚戒不用還

編譯徐薏茹／綜合報導
珍妮佛羅培茲（左）和班艾佛列克已經達成離婚的和解協議。（路透資料照片）
珍妮佛羅培茲（左）和班艾佛列克已經達成離婚的和解協議。（路透資料照片）

根據有線電視新聞網(CNN)獲取的法庭文件內容，「翹臀珍」珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)和班艾佛列克(Ben Affleck)已經達成離婚的和解協議，兩人決定好聚好散，雙方皆未提出配偶贍養費的要求，而離婚將於今年2月20日生效，意指從那天後，雙方都正式恢單。

娛樂八卦網站Page Six報導，羅培茲將保留班艾佛列克送的8.5克拉綠鑽戒指，價值估計約500萬元。

這枚綠鑽戒是班艾佛列克2022年向羅培茲求婚時送的特別禮物，這顆綠鑽石稀有且迷人，尤其綠色又是羅培茲最愛的顏色。

班艾佛列克還為戒指刻上「哪裡都不去」(not.going.anywhere)的字樣，這一句話是他們復合後，班艾佛列克經常在兩人來往的郵件中簽上的字句。

The Diamond Pro執行長弗萊德(Mike Fried)等珠寶專家先前曾向Page Six透露，這枚綠鑽戒指價值不菲，弗萊德表示：「這種尺寸的綠鑽石極為稀有，我估計這一枚戒指遠超過500萬元，可能超過1000萬元。」

根據報導，羅培茲不打算歸還戒指，據說她清楚表示這枚綠鑽戒只是禮物，她不覺得有必要因為婚姻結束而讓出這一戒指。

兩人離婚的消息爆出後不久，一名與羅培茲關係親近的消息人士向OK! Magazine透露，「只因為這段關係走不下去並不代表她需要歸還戒指，艾佛列克也「不介意」，因為他過去也曾經歷類似情況。」

TMZ原本於6日報導，指出兩人已經正式達成離婚，羅培茲約五個月前提出離婚申請。

根據TMZ，雙方都將保留婚姻期間個人獲得的資產。

班艾佛列克保留來自各種電影項目的收入，包括他在製作公司Artists Equity的股份；羅培茲將保留「異星戰境」(Atlas)、「劫婚大作戰」(Shotgun Wedding)等電影的收入。

雙方也已經在兩人的6100萬元豪宅方面達成協議，細節保密。羅培茲也將恢復她原本的姓氏。

班艾佛列克

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