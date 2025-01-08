傑瑞德巴特勒挑戰爬電梯井 直呼要窒息：僅半英吋空間呼吸

傑瑞德巴特勒在「鑽石大劫案：極盜戰」飾演粗獷流氓刑警。(圖/采昌提供)

「鑽石大劫案：極盜戰」由克里斯汀固德佳斯（Christian Gudegast）擔綱編導，並由大眾所熟悉的動作片男神傑瑞德巴特勒領銜主演。由於兩人曾密切合作過，對彼此十分熟悉，因此本片可說是導演為傑瑞德「量身訂製」的劇本，導演進一步表示：「這個系列的成功基石就是『合作』。他和我之間有種默契，我們非常緊密地合作，他在某種程度上就像我的延伸。當你在寫劇本時，知道哪位演員將飾演某個角色，會讓事情變得簡單很多！」

傑瑞德這次將飾演粗獷流氓刑警，遊走黑白之間，與犯罪首腦「唐尼」合作，組成相愛相殺的搭檔；顛覆傳統的組合，彼此所激盪出的火花，讓他笑稱像「銀背大猩猩」在較量：「我們像兩頭銀背大猩猩相遇、較量，有太多可以發揮的地方，真的太有趣，我們每拍完一場戲，就會感嘆一次『那可真是一場精采的戲！』」

電影一場交易所中的搶劫戲，六位演員必須穿著黑色緊身衣、頭戴面具，在狹小又沒空調的電梯井中攀爬。超克難的拍攝空間，讓身處其中的傑瑞德巴特勒，回想起都痛苦哀號：「我們穿著黑色橡膠緊身衣，戴著厚厚的黑色面具，面具離臉部大概半英吋，我感覺都快要窒息了！沒有空氣又悶熱，六位驚慌失措的演員在狹小的空間裡，全部穿著黑色衣服站著。熱到滿頭大汗，讓你覺得快要中暑了。」

全片各式高難度動作戲，其中也包含精彩程度爆棚的飛車槍戰。在這場戲中，他必須一邊高速行駛一邊操控槍械，在急轉彎中來回探出車外、向後射擊，尤其還是在600公尺高的懸崖邊拍攝，就連身經百戰的他都坦言是一大挑戰：「麻煩的是，有時候我們必須將槍械轉向後面射擊，就必須從座位上起來，屁股幾乎貼到駕駛員的臉上，還要把腿轉過來，然後一隻手伸出車窗外，而這一切都在全速行駛和急轉彎時要完成。」