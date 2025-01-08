常被丟披薩 絕命毒師住宅喊價400萬求售 逾市價10倍

「絕命毒師」拍攝的房子，屢遭影迷丟披薩，讓仍住在其中的屋主一家人不堪其擾，決定要賣房。(美聯社)

新墨西哥州 阿布奎基市(Albuquerque)古老街區的一棟房子因為拍攝熱門電視影集「絕命毒師」(Breaking Bad)而成為影迷朝聖的觀光 景點，有些不守規矩的影迷甚至模仿劇情，朝房子屋頂或庭院丟披薩，讓仍住在其中的屋主一家人不堪其擾。如今屋主的雙親逝世，屋主認為是時候向前(錢)看，開價近400萬元求售；不過據當地房地產商估計，同型住宅售價大約在34萬元左右。

2008年美劇「絕命毒師」講述罹癌的化學老師受迫於生活而走上製毒販毒不歸路的人生，五季影集共獲得16座艾美獎 (Emmys)，其中飾演懷特老師(Walter White)的布萊恩克雷斯頓(Bryan Lee Cranston)就抱回四座最佳男主角獎。

2008年美劇「絕命毒師」，五季影集共獲得16座艾美獎。（本報資料照片）

影集雖已告一段落，但影迷對懷特老師家的嚮往與朝聖行為不減反增。

屋主之一的喬安妮‧昆塔納(Joanne Quintana)告訴阿布奎基電視台「KOB-TV」，影迷經常試圖闖進家裡，有時一天內就有數百輛車經過家門口。

昆塔納表示，父母在1970年代買下這棟平房，她和手足在此成長，隨著雙親年事已高，影集暴紅，保護他們變得愈來愈難。

這家人被迫架起金屬柵欄並安裝攝影機，以阻止影迷擅自闖進私人土地。

如今，昆塔納的父母相繼過世，手足決定賣房子的時候到了。

她說：「1973年起，這裡就是我們的家，歷經52年，我們將會帶著回憶離去，是時候向前看。我們受夠了，沒有理由再對抗了。」

劇組團隊2006年首次接洽昆塔納的母親，希望她家拍攝試播集；相關拍攝工作數月內完成，這一家人目睹眾多明星，也看到幕後工作人員如何「施展魔法」，而昆塔納的母親總是會為演員和工作人員準備餅乾。

這棟房子僅用作準備工作和外景拍攝，大部分室內場景其實是在片廠內拍攝。

在著名的丟披薩場景拍攝期間，昆塔納記得人行道上擺著一盒盒披薩，以防克雷斯頓需要重拍；所幸克雷斯頓一次就丟成功。這場戲是他劇中妻子對他發脾氣甩門，他便把披薩丟上屋頂。