雙劈腿被翻舊帳… 休傑克曼扶正小三 兩人十指緊扣約會曝光
56歲的「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）2023年宣布與大他13歲的妻子黛博拉李佛尼斯（Deborra-Lee Furness）離異，結束27年的婚姻生活，最近又被翻舊帳，指出他與合演「音樂世界」（The Music Man）音樂劇的著名女伶薩頓佛斯特（Sutton Foster）墜入愛河時，兩人都是已婚身分。
根據「時人」報導，休傑克曼與薩頓佛斯特外出約會用餐，只見休傑克曼臉上留有濃密鬍鬚，身穿灰色上衣及深色夾克，下半身搭配米色長褲，造型休閒又不失正式風格；薩頓佛斯特則穿著橄欖綠連身裙，外搭一件棕色大衣，路途中兩人全程手牽手、十指緊扣，面帶甜蜜笑容，有說有笑的互動十分幸福。
休傑克曼2023年宣布離婚時，讓全世界都心碎，因為一直是愛妻形象的他，讓不少網友直呼：「這就是愛情的模樣！」沒想到演了舞台劇之後風雲變色，他火速宣布離婚，而同樣有婚姻的薩頓佛斯特很快在2024年10月，向法院提出和結婚10年的編劇老公泰德格里芬（Ted Griffin）離婚，雙方都很有默契，趕快扶正。
早前「Globe」雜誌報導過，休傑克曼和薩頓佛斯特之間的戀情在百老匯已經是公開的祕密，兩人一起主演「音樂世界」一年多，理所當然的愈來愈熟，加上各自都對音樂劇表演有熱情，就有了共同的話題。而休傑克曼從澳洲到好萊塢發展，先在電影圈建立知名度，相較於在劇場界的地位比影視界崇高的薩頓佛斯特，有如天王巨星，可是他在薩頓佛斯特面前並不端架子，常常讓她覺得自己才是這齣戲的主角，更堅持兩人的名字一起掛在劇名之上，給她很大的禮遇，她當然對他好感大增。
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