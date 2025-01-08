雙劈腿被翻舊帳… 休傑克曼扶正小三 兩人十指緊扣約會曝光

休傑克曼（右）與薩頓佛斯特（左）合作時兩人都是已婚身分。(取材自Instagram)

56歲的「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）2023年宣布與大他13歲的妻子黛博拉李佛尼斯（Deborra-Lee Furness）離異，結束27年的婚姻生活，最近又被翻舊帳，指出他與合演「音樂世界」（The Music Man）音樂劇的著名女伶薩頓佛斯特（Sutton Foster）墜入愛河時，兩人都是已婚身分。

根據「時人」報導，休傑克曼與薩頓佛斯特外出約會用餐，只見休傑克曼臉上留有濃密鬍鬚，身穿灰色上衣及深色夾克，下半身搭配米色長褲，造型休閒又不失正式風格；薩頓佛斯特則穿著橄欖綠連身裙，外搭一件棕色大衣，路途中兩人全程手牽手、十指緊扣，面帶甜蜜笑容，有說有笑的互動十分幸福。

休傑克曼2023年宣布離婚時，讓全世界都心碎，因為一直是愛妻形象的他，讓不少網友直呼：「這就是愛情的模樣！」沒想到演了舞台劇 之後風雲變色，他火速宣布離婚，而同樣有婚姻的薩頓佛斯特很快在2024年10月，向法院提出和結婚10年的編劇老公泰德格里芬（Ted Griffin）離婚，雙方都很有默契，趕快扶正。