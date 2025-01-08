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觀影說劇╱窒息倒數驚險救援 劉思慕苦練海底潛水三周

記者陳穎／綜合報導
伍迪哈里遜(中)聯手漫威超級英雄劉思慕(右)、芬恩柯爾上演一場不可能的救援。（圖／CATCHPLAY提供）
伍迪哈里遜(中)聯手漫威超級英雄劉思慕(右)、芬恩柯爾上演一場不可能的救援。（圖／CATCHPLAY提供）

改編自真實海底災難事件電影「窒息倒數」（Last Breath），由伍迪哈里遜（Woody Harrelson）攜手「尚氣與十環傳奇」劉思慕（Simu Liu）及「玩命關頭9」芬恩柯爾（Finn Cole）共演，搏命演出一場不可能的救援，電影透過實時的方式呈現給大銀幕觀眾，讓觀眾更能感受在海底求助無緣的徬徨，導演也強調：「這驚心動魄的海底災難，至今仍令人難以置信他究竟是如何倖存下來的。」

擔任「窒息倒數」編導的艾力克斯帕金森（Alex Parkinson）表示該片除了講述2012年的真實海底災難事件，一名經驗豐富的深海潛水員在狂暴的自然環境中奮力營救被困在數百英尺海底的隊友的任務，更要傳達的是人類精神的堅韌力量以及堅持到底的意志力，當這位潛水員身處海底深處，試圖盡可能地撐下去，與時間賽跑倒數最後一口氣。

電影方釋出60秒片段，3位潛水隊員在海面下數百英尺處進行例行維修任務時，因暴風雨襲擊，導致由芬恩柯爾飾演的潛水員身上的繩索被晃動得纏住身軀，動彈不得，然而繩索即將斷裂，他將擱淺在海底，身上背負的氧氣更僅剩幾分鐘時間，同隊潛水員劉思慕向他保證：「我一定回來救你！」將展開一場艱難的海底救援任務，解除夥伴的生死危機。

劉思慕日前在專訪中也分享拍攝這部電影的心路歷程，他提到：「和伍迪與芬恩一起度過歷時3周的海底潛水訓練後，更能體會在海底擱淺的無助感，以及更明白潛水員的工作有多危險， 電影中真實的劇情及震撼的畫面張力即將帶給觀眾一場扣人心弦的故事。」

劉思慕 尚氣

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