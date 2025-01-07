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觀影說劇／「粗獷派建築師」追尋美國夢 曝移民辛酸

記者陳穎／綜合報導
安卓亞布洛迪在「粗獷派建築師」飾演懷抱美國夢的匈牙利裔猶太建築師。(圖／UIP提供)
安卓亞布洛迪在「粗獷派建築師」飾演懷抱美國夢的匈牙利裔猶太建築師。(圖／UIP提供)

「粗獷派建築師」（The Brutalist）由布萊迪柯貝特(Brady Corbet)再度擔任編劇兼導演，在金球獎拿下電影類最佳劇情影片、最佳導演和劇情類最佳男主角3項大獎。電影講述了匈牙利裔猶太建築師拉斯洛托特的故事，他在納粹大屠殺中倖存下來，移民到美國展開新生活，同時等待妻子艾莉莎貝的到來，她和他們的姪女在戰後受困在東歐。拉斯洛來到西方後，發現美國與他想像的截然不同。

拉斯洛托特由「戰地琴人」影帝安卓亞布洛迪(Adrien Brody)主演，他在片中原先在布達佩斯擁有一名成功建築師的地位和聲望，來到賓州未能得到延續，讓他晉身上流社會，證明「美國夢」只是一場虛幻。

安卓亞布洛迪形容：「拉斯洛托特是一名匈牙利裔猶太建築師，在戰後逃離歐洲，來到美國展開新生活，並與被迫分離的妻子重新取得聯繫。這是一位難民的旅程，他與自己的過去有著聯繫，但同時也被剝奪了過去。他努力立足新的土地，面對全新的規則，找到自己的方向。」

安卓亞與匈牙利的淵源早於本片。他的母親出生於布達佩斯，在1956年的匈牙利革命中，年幼的她被迫逃亡，成為了難民，移民到美國，與拉斯洛特一樣，追求成為藝術家的夢想。

「我將『粗獷派建築師』視為一個默默堅持、追求卓越的故事。」安卓亞表示：「這是一部關於希望、愛、堅毅與執著的史詩之作，誠摯的邀請您前往戲院在大銀幕觀賞，才能體驗這部電影的震撼。」

安卓 猶太 移民

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