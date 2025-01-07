66歲瑪丹娜傳訂婚 未婚夫28歲…天后被質疑「只是玩玩」
66歲的「流行天后」瑪丹娜(Madonna)和28歲小男友Akeem Morris在日本一起跨年後傳出訂婚消息，瑪丹娜在IG上曬出多張合照，還一直炫耀她左手無名指上新戒指，這段「嬤孫戀」即將開花結果。
Akeem Morris是一名大學足球運動員，兩人於2024年7月公開戀情，不過外界似乎一直不看好這段戀情，認為瑪丹娜應該只是想要找個人陪玩、談戀愛，這幾年都是找年輕小鮮肉談戀愛，而不是真的想要再度定下來。
另外，同樣都是28歲的「小蜘蛛」湯姆霍蘭德(Tom Holland)與千黛亞(Zendaya)因拍攝「蜘蛛人：返校日」假戲真愛，2021年開始交往至今邁入第5年，根據「TMZ」報導，湯姆霍蘭德在元旦期間在女友家中單膝下跪求婚成功，而且求婚前還已經徵求準岳父的同意。
千黛亞日前出席金球獎，盛裝出席走紅毯，左手無名指上就有一枚大鑽戒，被指就是湯姆霍蘭德送上的訂婚戒指，而且身上也被發現有一個小的新刺青「t」，疑似把未婚夫的名字刻在身上。據悉兩人還不急著辦婚禮，還是會把時間都投入在工作。
兩人大方認愛後卻鮮少在社群放閃，不過每次採訪都會提及對方，隔空示愛感情十分穩定。據外媒「People」報導，兩人其實一直都有在討論結婚計畫，但現階段工作對兩個人來說是最重要的，因此結婚並不是首選。知情人士也分享他們的感情觀，表示兩人對於在大眾視野中頻繁被關注不是件容易的事，因此才不會在社交平台上高調放閃，而是專注於私下只有彼此相處的時候。
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