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托雷斯「我仍在此」金球獎爆冷封后 「替母親爭回一口氣」

娛樂新聞組／綜合報導
巴西女演員費南妲托雷斯爆冷奪影后。(歐新社)
巴西女演員費南妲托雷斯爆冷奪影后。(歐新社)

第82屆金球獎頒獎典禮日前在美國加州舉行，電影劇情類大爆冷門，巴西女演員費南妲托雷斯（Fernanda Torres）憑藉在「我仍在此」（I'm Still Here）的角色拿下最佳女主角獎。

中央社報導，費南妲托雷斯的95歲母親費南妲蒙特內哥羅（Fernanda Montenegro）曾在1999年憑藉「中央車站」（Central Station，1998）入圍奧斯卡最佳女主角獎與金球獎最佳戲劇類電影女主角，但最終失之交臂。費南妲托雷斯接受巴西新聞網站g1專訪表示，此次獲獎算是「替母親爭回一口氣」。

59歲的費南妲托雷斯此次創下金球獎最大冷門，成為第一位獲得金球獎影后的巴西人。費南妲托雷斯說她不相信自己會獲獎，所以在頒獎期間很放鬆，也沒有準備感謝講稿。費南妲托雷斯以為她在那裡完全沒有機會，因為「我仍在此」是葡萄牙語，而金球獎是「超級美國的東西」。

費南妲托雷斯說，安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、妮可基嫚（Nicole Kidman）、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）和凱特溫斯蕾（Kate Winslet）等和她一起獲得提名的其他女星，都替費南妲托雷斯高興，因為「我仍在此」也是她們想拍、有興趣扮演角色的電影。

費南妲托雷斯說，贏得金球獎的感覺就像置身於另一個現實中，她幾乎不相信所發生的一切。費南妲托雷斯說，「這部電影的語言障礙讓我以為自己不會獲獎，這就像在巴西，有人以森林原住民語言獲勝，這是我們需要克服的文化障礙，所以我獲得這個獎項，是非常令人印象深刻的事實」。

費南妲托雷斯還表示，目前沒有計畫在好萊塢工作，因為她的家在巴西，但她不排除如果出現她認為好的機會，就會出國工作。

「我仍在此」由巴西資深導演薩雷斯（Walter Salles）執導，費南妲托雷斯飾演巴西律師兼作家馬塞洛．魯本斯．派瓦的母親尤尼斯．派瓦的真實故事。尤尼斯花了40年時間尋找她的丈夫魯本斯在巴西軍事獨裁統治期間失蹤的真相。

費南妲托雷斯在「我仍在此」中的演技獲肯定。（美聯社）
費南妲托雷斯在「我仍在此」中的演技獲肯定。（美聯社）

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