吸毒又好色…音樂電影「更好的人」羅比威廉斯變猴子

「更好的人」以羅比威廉斯的故事為主軸。(台北双喜提供)

音樂電影「更好的人」（Better Man）耗資1.1億美元，由「大娛樂家」（The Greatest Showman）鬼才導演麥可格雷希（Michael Gracey）執導。

以英國流行樂天王羅比威廉斯（Robbie Williams）充滿爭議的傳奇故事改編，除了目不暇給的歌舞場面，還有多首他的暢銷金曲穿插其中，同步公開的完整正式預告與海報，僅能微微了解感受電影華麗盛大，令人好奇在電影院 裡，會是什麼樣的豪華聲光享受。

這部長約2小時15分鐘的電影，耗資1.1億美元，等於每秒就是1.3萬美元在觀眾面前滑走。除了華麗視覺，故事深入巨星的內心，對於親情、愛情、友情的反思與描寫，都在華麗的包裝中，讓觀眾在娛樂的同時，又感受到心靈的昇華。更瘋的是，羅比威廉斯在片中從頭到尾變成「猴子」。

「我在這部電影中展示了關於我個人的！除了我的痔瘡！」資深壞小子羅比威廉斯聊起自己的電影角色，還是瘋瘋顛顛的，但是他在故事裡深入揭露自己的程度，確實尺度極大，從他幼時被自己的父親忽視，到成年沉迷藥品、女色，因而錯失真愛的過程。難怪電影自從在多倫多影展曝光後，便引起大量關注外界關注，最大的討論點莫過於羅比威廉斯的角色竟以一隻動畫生成的猴子模樣出現！談及一隻猴子化成他的分身，羅比提醒觀眾：「電影開始前5分鐘，你會想『真他媽見鬼了（WTF）？』但過了8分鐘後，你就會完全適應了。」

羅比在電影裡變成「猴子」，不僅是對名聲的自嘲，更象徵羅比威廉斯在外界壓力與內心掙扎間的平衡。導演麥可格雷希表示：「用猿猴來表達羅比的內心世界，讓這部電影充滿張力與創意。」這種突破性的設計成為影片的最大亮點之一。片中記錄他從童年到成為排行榜冠軍男團「接招」（Take That）最年輕成員的旅程，再到他單飛後屢破英國歌壇紀錄無與倫比的成就，同時還要面對名氣和成功帶來的挑戰。

澳洲 鬼才導演麥可格雷希以處女作「大娛樂家」驚艷影壇，也是艾爾頓強（Elton John）傳記歌舞片「火箭人」（Rocketman）的監製。這次「更好的人」更身兼導演、編劇和監製，兩人攜手推出年度最華麗昂貴的大製作。外國影評也盛讚「更好的人」融合各種經典元素，精采呈現羅比威廉斯荒誕但又真實動人的故事。