金球獎／紅毯「金屬光」當道 艾瑪史東短髮驚艷

艾瑪史東穿路易威登禮服出席第82屆金球獎紅毯。(圖／路易威登提供)

第82屆金球獎 頒獎典禮於洛杉磯登場，星光紅毯上群星閃耀。向來是紅毯焦點的知名女演員千黛亞（Zendaya）身穿路易威登（Louis Vuitton）的藏紅花色雙層絲緞直筒束胸晚禮服搭配同色緞面高跟鞋，復古風的及肩捲髮和寶格麗（BVLGARI）的華麗珠寶，彷彿50年代的老萊塢經典風格，展有有別以往的成熟韻味。

同樣選穿路易威登登上紅毯的艾瑪史東（Emma Stone），則是以簡約又活潑的蝴蝶結腰帶紅寶石絲綢束胸晚禮服，襯托嶄新的超級短髮，搭配同品牌的藍寶石和鑽石珠寶，展現出年輕俐落氣質，和選穿Dior白色皮革馬甲上衣搭配白色絲質長裙配戴卡地亞珠寶的日裔 女星澤井杏奈（Anna Sawai）為紅毯帶來一股有別以往的清新亮點。

另一位在紅毯上掀起話題的則是精靈系女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），一襲Dior 淡粉色光澤感的絲質骨董禮服，並襯托同色系披肩，搭配來自Tiffany & Co.星光閃耀的高級珠寶。而因入圍 「最佳原創歌曲」的麥莉希拉（Miley Cyrus）則是以一襲秀出美背的CELINE黑色交叉禮服搭配De Beers鑽石珠寶亮相，以個性十足的風勢展現幹精靈系女神截然不東同的性感氣場。