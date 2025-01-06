金球獎╱裘莉、妮可紅毯氣場全開 亞莉安娜像穿睡衣？

妮可基嫚以「乖女孩」入圍影后。(美聯社)

第82屆金球獎5日登場，星光大道依舊是粉絲關注焦點。以「鐵達尼號」(Titanic)走紅全球的凱特 溫斯蕾（Kate Winslet），今年以「Lee」入圍 電影戲劇類最佳女主角，她罕見以褲裝上陣，雖然沒有華麗的禮服，卻顯得率性輕鬆。她的對手之一妮可基嫚(Nicole Kidman)，則以銀色削肩禮服亮相，氣場全開。

安潔莉娜裘莉現身紅毯。(美聯社)

剛和前夫布萊德彼特(Brad Pitt)結束長達8年的離婚官司的安潔莉娜裘莉 (Angelina Jolie)，身穿McQueen銀色鑲鑽禮服的她，好心情全寫在臉上。同樣角逐影后的蒂妲史雲頓(Tilda Swinton)，不走性感路線，而是以一襲黑白配套裝，展現她的高雅氣質。

亞莉安娜以「魔法壞女巫」入圍最佳女配角，紅毯禮服卻被嫌像孕婦裝。(美聯社)

今年以「魔法壞女巫」入圍最佳女配角的亞莉安娜(Ariana Grande)，以金色禮服走紅毯，可惜禮服沒有腰線，明明身材纖細的她，整個人看起來卻像孕婦，被網友吐槽這套禮服太失敗，「每日郵報」則點評，「是來參加睡衣派對？」

紅毯常勝軍凱特布蘭琪(Cate Blanchett)身穿LV金色亮片禮服，但這件禮服被發現她之前已經穿過一次。另外，37歲大尺碼超模艾希莉(Ashley Graham)則在紅毯上大秀傲人上圍，展現自信之美。