金球獎╱建築師、毒王大贏家 影帝布洛迪 影后托雷斯

亞卓安布洛迪獲得戲劇類電影最佳男主角。（歐新社）

第82屆金球獎 頒獎典禮5日登場，「粗獷派建築師」(The Brutalist)奪得最佳影片、最佳導演和最佳男主角等大獎；提名10項領跑的「毒王女人夢」(Emilia Pérez)拿下包括最佳音樂喜劇類影片、最佳女配角、最佳歌曲、最佳非英語影片4項大獎。這兩片堪稱本屆金球獎戲劇類大贏家。

奧斯卡影帝亞卓安布洛迪(Adrien Brody)以「粗獷派建築師」獲得戲劇類電影最佳男主角，戲劇類影后則由費南妲托雷斯（Fernanda Torres）以《I'm Still Here》奪下，爆冷擊敗呼聲極高的妮可基嫚（Nicole Kidman）。

費南妲托雷斯爆冷拿下戲劇類影后。（路透）

賽巴斯汀史坦(Sebastian Stan)以「非常男人」(A Different Man)榮獲音樂及喜劇類最佳男主角獎，他在片中飾演一名患有神經纖維瘤病的男子，在獲獎感言中，賽巴斯汀史坦呼籲公眾重視身障人士議題：「我們對身障和毀容的無知與不安必須現在停止。」

他也談到在另一部電影「狂人法則」(The Apprentice)中飾演川普總統的經歷，「這些電影的題材很艱難，但這些電影是真實的、必要的，我們不能害怕，也不能逃避。」

柯林法洛(Colin Farrell)以「企鵝人」(The Penguin)獲得最佳迷你劇集及電視電影男主角，收下他生涯的第三座金球獎。

黛咪摩兒(Demi Moore)以「懼裂」(The Substance)獲得電影類音樂及喜劇類最佳女主角，喜提生涯首座金球獎。

改編自百老匯音樂劇的歌舞奇幻電影「魔法壞女巫」(Wicked)獲得電影和票房成就獎，這一獎項為去年新設立，表揚受歡迎的電影，首屆得主為「芭比 」(Barbie)。

英國黑色喜劇驚悚迷你劇集「馴鹿寶貝 」(Baby Reindeer)獲得最佳迷你劇集及電視電影。潔西卡甘尼(Jessica Gunning)憑藉「馴鹿寶貝」首度獲得提名，並贏得電視類最佳女配角獎。

柔伊莎達娜(Zoe Saldaña)憑藉「毒王女人夢」獲得電影類最佳女配角。「毒王女人夢」本屆獲得10項提名。

布雷迪寇貝特(Brady Corbet)以「粗獷派建築師」獲得最佳導演。