我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／女星狂秀巨乳 左搖右晃為紅毯開場

周一將出現風雪天氣 紐約市府敦促注意出行安全

金球獎登場／入圍名單看這裡「毒王女人夢」10項提名最風光

世界新聞網／輯
金球獎5日舉行頒獎典禮。（歐新社）
金球獎5日舉行頒獎典禮。（歐新社）

第82屆金球獎5日晚舉行頒獎典禮。電影類以「毒王女人夢」獲得10項提名最風光；再來是「粗獷派建築師」和「教宗祕密會議」分別入圍7項和6項。

以下為電影類主要入圍名單：

劇情類最佳影片

「粗獷派建築師」（The Brutalist）

「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）

「教宗祕密會議」（Conclave）

「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）

「鎳幣男孩」（Nickel Boys，暫譯）

「9月5日」（September 5，暫譯）

音樂或喜劇類最佳影片

「艾諾拉」（Anora）

「挑戰者」（Challengers）

「毒王女人夢」（Emilia Perez）

「跳痛之旅」（A Real Pain）

「懼裂」（The Substance）

「魔法壞女巫」（Wicked）

劇情類最佳男主角

亞卓安布洛迪（Adrien Brody）／「粗獷派建築師」

提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）／「巴布狄倫：搖滾詩人」

丹尼爾克雷格（Daniel Craig）／「酷兒」（Queer）

科爾曼多明哥（Colman Domingo）／「監獄之歌」（Sing Sing）

雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）／「教宗祕密會議」

塞巴斯汀史坦（Sebastian Stan）／「狂人法則」（The Apprentice）

劇情類最佳女主角

潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）／「最後的歌舞女郎」（The Last Showgirl）

安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）／「瑪麗亞」（Maria）

妮可基嫚（Nicole Kidman）／「我的寶貝」（Babygirl）

蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）／「隔壁的房間」（The Room Next Door）

費南妲托雷斯（Fernanda Torres）／「我仍在此」（I'm Still Here）

凱特溫絲蕾（Kate Winslet）／「李」（Lee，暫譯）

音樂喜劇類最佳男主角

傑西艾森柏格（Jesse Eisenberg）／「跳痛之旅」

休葛蘭（Hugh Grant）／「異教詭屋」（Heretic）

蓋布瑞拉貝爾（Gabriel LaBelle）／「週六夜現場」（Saturday Night，暫譯）

傑西普萊蒙（Jesse Plemons）／「憐憫的種類」（Kinds of Kindness）

格蘭鮑威爾（Glen Powell）／「當殺手戀愛時」（Hit Man）

塞巴斯汀史坦／「非常男人」（A Different Man）

音樂喜劇類最佳女主角

艾美亞當斯（Amy Adams）／「夜母」（Nightbitch，暫譯）

辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）／「魔法壞女巫」

卡拉加斯康（Karla Sofia Gascon）／「毒王女人夢」

麥琪麥迪遜（Mikey Madison）／「艾諾拉」

黛咪摩兒（Demi Moore）／「懼裂」

辛蒂亞（Zendaya）／「挑戰者」

最佳男配角

尤里鮑里索夫（Yura Borisov）／「艾諾拉」

基倫克金（Kieran Culkin）／「跳痛之旅」

艾德華諾頓（Edward Norton）／「巴布狄倫：搖滾詩人」

蓋皮爾斯（Guy Pearce）／「粗獷派建築師」

傑瑞米史壯（Jeremy Strong）／「狂人法則」

丹佐華盛頓（Denzel Washington）／「神鬼戰士II」（Gladiator II）

最佳女配角

席琳娜葛梅茲（Selena Gomez）／「毒王女人夢」

亞莉安娜（Ariana Grande）／「魔法壞女巫」

費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）／「粗獷派建築師」

瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）／「懼裂」

伊莎貝拉羅塞里尼（Isabella Rossellini）／「教宗祕密會議」

柔伊莎達娜（Zoe Saldana）／「毒王女人夢」

最佳導演

賈克歐迪亞（Jacques Audiard）／「毒王女人夢」

西恩貝克（Sean Baker）／「艾諾拉」

愛德華貝爾格（Edward Berger）／「教宗祕密會議」

布雷迪寇貝特（Brady Corbet）／「粗獷派建築師」

柯洛里法吉特（Coralie Fargeat）／「懼裂」

派雅卡帕迪亞（Payal Kapadia）／「你是我眼中的那道光」（All We Imagine as Light）

最佳外語片

「你是我眼中的那道光」

「毒王女人夢」

「拿針的女孩」（The Girl with the Needle）

「我仍在此」

「一念菩提」（The Seed of the Sacred Fig）

「沒有煙硝的山村」（Vermiglio）

電影票房成就獎

「異形：羅穆路斯」（Alien: Romulus）

「陰間大法師2」（Beetlejuice Beetlejuice）

「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）

「神鬼戰士II」

「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2）

「龍捲風暴」（Twisters）

「魔法壞女巫」

「荒野機器人」（The Wild Robot）

最佳動畫片

「喵的奇幻漂流」（Flow）

「腦筋急轉彎2」

「蝸牛少女回憶錄」（Memoir of a Snail）

「海洋奇緣2」（Moana 2）

「酷狗寶貝之復仇企鵝」（Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl）

「荒野機器人」。

教宗 入圍 裘莉 凱特 亞當斯

上一則

中國小妹妹指導哥哥念英文教到翻白眼 網友笑瘋

下一則

金球獎／女星狂秀巨乳 左搖右晃為紅毯開場

熱門新聞

陳哲遠登湖南衛視跨年晚會。(摘自微博)

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

2024-12-31 11:15
劉詩詩現身新劇開鏡現場手上未戴婚戒。（取材自微博）

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

2025-01-04 07:00
劉亦菲主演的「玫瑰的故事」，堪稱是2024年爆款劇。(取材自微博)

劉亦菲回歸電視圈果然厲害… 憑「這部劇」勇奪多個年度第一

2024-12-29 07:00
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
Lisa（右二）和三公子（中）感情很好。(取材自Instagram)

BLACKPINK團員Lisa戀情檯面化 緋聞男友1舉動「超疼愛」

2024-12-31 03:20
麥語彤拍「鳳姐」被拐騙賣給茶室，慘遭關狗籠。圖／后花園影像製作提供

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

2024-12-10 15:35

超人氣

更多 >
無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德

無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德
3星座「人品差」遇事沒人幫 牡羊太衝動、他自大又固執

3星座「人品差」遇事沒人幫 牡羊太衝動、他自大又固執
走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪

走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪
薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」
中國「蛇鈔」意外搶手 年輕人轉手就賣 二手溢價已到200%

中國「蛇鈔」意外搶手 年輕人轉手就賣 二手溢價已到200%