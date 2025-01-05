金球獎登場／入圍名單看這裡「毒王女人夢」10項提名最風光

金球獎5日舉行頒獎典禮。（歐新社）

第82屆金球獎5日晚舉行頒獎典禮。電影類以「毒王女人夢」獲得10項提名最風光；再來是「粗獷派建築師」和「教宗 祕密會議」分別入圍 7項和6項。

以下為電影類主要入圍名單：

劇情類最佳影片

「粗獷派建築師」（The Brutalist）

「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown）

「教宗祕密會議」（Conclave）

「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）

「鎳幣男孩」（Nickel Boys，暫譯）

「9月5日」（September 5，暫譯）

音樂或喜劇類最佳影片

「艾諾拉」（Anora）

「挑戰者」（Challengers）

「毒王女人夢」（Emilia Perez）

「跳痛之旅」（A Real Pain）

「懼裂」（The Substance）

「魔法壞女巫」（Wicked）

劇情類最佳男主角

亞卓安布洛迪（Adrien Brody）／「粗獷派建築師」

提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）／「巴布狄倫：搖滾詩人」

丹尼爾克雷格（Daniel Craig）／「酷兒」（Queer）

科爾曼多明哥（Colman Domingo）／「監獄之歌」（Sing Sing）

雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）／「教宗祕密會議」

塞巴斯汀史坦（Sebastian Stan）／「狂人法則」（The Apprentice）

劇情類最佳女主角

潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）／「最後的歌舞女郎」（The Last Showgirl）

安潔莉娜裘莉 （Angelina Jolie）／「瑪麗亞」（Maria）

妮可基嫚（Nicole Kidman）／「我的寶貝」（Babygirl）

蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）／「隔壁的房間」（The Room Next Door）

費南妲托雷斯（Fernanda Torres）／「我仍在此」（I'm Still Here）

凱特 溫絲蕾（Kate Winslet）／「李」（Lee，暫譯）

音樂喜劇類最佳男主角

傑西艾森柏格（Jesse Eisenberg）／「跳痛之旅」

休葛蘭（Hugh Grant）／「異教詭屋」（Heretic）

蓋布瑞拉貝爾（Gabriel LaBelle）／「週六夜現場」（Saturday Night，暫譯）

傑西普萊蒙（Jesse Plemons）／「憐憫的種類」（Kinds of Kindness）

格蘭鮑威爾（Glen Powell）／「當殺手戀愛時」（Hit Man）

塞巴斯汀史坦／「非常男人」（A Different Man）

音樂喜劇類最佳女主角

艾美亞當斯 （Amy Adams）／「夜母」（Nightbitch，暫譯）

辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）／「魔法壞女巫」

卡拉加斯康（Karla Sofia Gascon）／「毒王女人夢」

麥琪麥迪遜（Mikey Madison）／「艾諾拉」

黛咪摩兒（Demi Moore）／「懼裂」

辛蒂亞（Zendaya）／「挑戰者」

最佳男配角

尤里鮑里索夫（Yura Borisov）／「艾諾拉」

基倫克金（Kieran Culkin）／「跳痛之旅」

艾德華諾頓（Edward Norton）／「巴布狄倫：搖滾詩人」

蓋皮爾斯（Guy Pearce）／「粗獷派建築師」

傑瑞米史壯（Jeremy Strong）／「狂人法則」

丹佐華盛頓（Denzel Washington）／「神鬼戰士II」（Gladiator II）

最佳女配角

席琳娜葛梅茲（Selena Gomez）／「毒王女人夢」

亞莉安娜（Ariana Grande）／「魔法壞女巫」

費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）／「粗獷派建築師」

瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）／「懼裂」

伊莎貝拉羅塞里尼（Isabella Rossellini）／「教宗祕密會議」

柔伊莎達娜（Zoe Saldana）／「毒王女人夢」

最佳導演

賈克歐迪亞（Jacques Audiard）／「毒王女人夢」

西恩貝克（Sean Baker）／「艾諾拉」

愛德華貝爾格（Edward Berger）／「教宗祕密會議」

布雷迪寇貝特（Brady Corbet）／「粗獷派建築師」

柯洛里法吉特（Coralie Fargeat）／「懼裂」

派雅卡帕迪亞（Payal Kapadia）／「你是我眼中的那道光」（All We Imagine as Light）

最佳外語片

「你是我眼中的那道光」

「毒王女人夢」

「拿針的女孩」（The Girl with the Needle）

「我仍在此」

「一念菩提」（The Seed of the Sacred Fig）

「沒有煙硝的山村」（Vermiglio）

電影票房成就獎

「異形：羅穆路斯」（Alien: Romulus）

「陰間大法師2」（Beetlejuice Beetlejuice）

「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）

「神鬼戰士II」

「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2）

「龍捲風暴」（Twisters）

「魔法壞女巫」

「荒野機器人」（The Wild Robot）

最佳動畫片

「喵的奇幻漂流」（Flow）

「腦筋急轉彎2」

「蝸牛少女回憶錄」（Memoir of a Snail）

「海洋奇緣2」（Moana 2）

「酷狗寶貝之復仇企鵝」（Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl）

「荒野機器人」。