韋恩奧斯蒙中風離世 享壽73歲 生前曾罹2癌近失聰

韋恩奧斯蒙驚傳過世，享壽73歲。(美聯社)

美國知名家族音樂團體「奧斯蒙家族」(The Osmonds)成員韋恩奧斯蒙（Wayne Osmond），驚傳元旦過世，享壽73歲。英國「每日郵報」報導，他的兄弟梅里爾奧斯蒙證實死訊並表示，他的兄弟「嚴重中風 」，12年前是他第一次中風。

奧斯蒙家族的在1970年代初期達到事業巔峰，弟弟唐尼奧斯蒙（Donny Osmond）在這一時期加入成為主唱。樂團的歌曲〈One Bad Apple 〉、〈Yo-Yo〉及〈Down By the Lazy River〉等，常被拿來與當時的傑克森五人組（Jackson 5）相比。

1994年韋恩奧斯蒙與兄弟一起巡迴演出時，健康狀況出狀況，他曾說：「有一天我發現我無法再吹薩克斯風了，因為我的頭會開始抽痛。就在那時，韋恩被診斷出患有室管膜瘤癌，並接受了長達17小時的腫瘤 切除手術，隨後又接受了數周的放射治療，才又重返舞台。

可惜的是，韋恩在1997年又被診斷出患有腦瘤，雖然得到了成功治療，但他卻失去了聽力，治療損壞了他的耳蝸，導致韋恩幾乎失聰，2012年他則因中風無法彈吉他。