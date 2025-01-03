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美國資深歌手中風驟逝 罹2種癌症喪失聽力

記者陳穎／即時報導
韋恩奧斯蒙德驚傳過世，享壽73歲。(美聯社)
韋恩奧斯蒙德驚傳過世，享壽73歲。(美聯社)

美國知名家族音樂團體「奧斯蒙家族」(The Osmonds)成員韋恩奧斯蒙德（Wayne Osmond），驚傳在元旦過世，享壽73歲。英國「每日郵報」報導，他的兄弟梅里爾奧斯蒙德證實死訊並表示，他的兄弟「嚴重中風」，12年前是他第一次中風。

他們以1970年代發行的熱門歌曲有〈One Bad Apple〉、〈Yo-Yo〉及〈Down By the Lazy River〉等。1994年他與兄弟一起巡迴演出時，健康狀況出狀況，他曾說：「有一天我發現我無法再吹薩克斯風了，因為我的頭會開始抽痛。就在那時，韋恩被診斷出患有室管膜瘤癌，並接受了長達17小時的腫瘤切除手術，隨後又接受了數周的放射治療，才又重返舞台。

可惜的是，韋恩在1997年又被診斷出患有腦瘤，雖然得到了成功治療，但他卻失去了聽力，治療損壞了他的耳蝸，導致韋恩幾乎失聰，2012年他則因中風無法彈吉他。

韋恩的家人發文表示，：「我從未見過一個如此謙遜的人，他完全沒有狡詐之心。他樂於寬恕，且能對每一個遇見的人展現無條件的愛。」韋恩奧斯蒙德在家中兄弟姊妹中排行老四，是家族中第二個開始音樂事業的成員。

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