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賽巴斯汀扮演川普 灌可樂增肥15磅 大喊：別學我

記者陳穎／綜合報導
賽巴斯汀史坦為了演川普，下了不少苦心。（歐新社資料照片）
賽巴斯汀史坦為了演川普，下了不少苦心。（歐新社資料照片）

「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）主演新片「狂人法則」（The Apprentice），揭露美國總統當選人唐納川普（Donald Trump）早年瘋狂事蹟的話題強片。他在片中超越模仿，把川普演繹到極致，成功躋身金球獎戲劇類最佳男主角獎競爭行列。他在準備角色的過程中，為了避免把川普刻畫成大眾常見的誇張喜劇形象，不只無時無刻聆聽川普的錄音檔，更蒐集高達562個川普影片循環觀看，以捕捉他的每個神韻。

賽巴斯汀史坦為了完美再現川普身形，導演要求他增胖15磅(約7公斤)，讓他不惜健康，開始每日猛灌可樂、暴食碳水化合物，無所不用其極。敬業但不健康的身體變化，也讓他嚴正呼籲：「你的身體會發生很多事情，千萬不要這麼做！」

賽巴斯汀史坦增胖飾演川普。（取材自IMDb）
賽巴斯汀史坦增胖飾演川普。（取材自IMDb）

值得一提的是，雖然本片推出後廣獲好評，更讓他獲得許多影評人協會的入圍肯定，但由於過劇情過度勁爆爭議，讓他也承受不少壓力，其他演員甚至婉拒與他同台「綜藝」（Variety）網路節目。面對如此困境，他依然堅持立場，甚至還喊話：「川普應該心存感激！」

賽巴斯汀史坦為了避免將川普描繪成反派人物，或是大眾印象中的誇張喜劇形象，他從開拍前3個月，便養成無時無刻聽川普錄音檔的習慣：「這就像呼吸一樣成為常態，無論是刷牙、做早餐還是在車上，我都在聽他說話，我真的很想捕捉他的說話方式。」

除了聲音之外，他也循環播放上百個與川普相關的影片，來捕捉每個微小的肢體語言與神態，他分享：「我手機裡有130個關於他肢體語言的影片，還有562個影片，是我從不同時期，從70年代到今天一直蒐集過來的，這樣我就可以提取他的語言模式，並試著模仿他的風格。」

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